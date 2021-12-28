Yayladağı Kültür Merkezi ve Millet Kütüphanesi açıldı

YAYLADAĞI, HATAY (AA) - Yayladağı Kültür Merkezi ve Millet Kütüphanesi düzenlenen açılış programıyla hizmete açıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, valilik, Yayladağı Belediyesi, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla yapılan merkezin açılışında, kültür merkezinin ve kütüphanenin Yayladağı'na çok yakıştığını söyledi.

Yapının ilçeye heyecan getireceğini belirten Doğan, "Burası tam bir kompleks, güzel bir tesis olmuş. Kütüphanesi, kitap okuma alanı, kitap kafe kısmı, konferans ve tiyatro salonu var. Emeği geçenleri tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Merkezin açılacağının 6 ay önce sözünü verdiklerini söyleyen AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik de modern ve teknolojik alt yapılarla donatılan merkezin ilçeye kazandırılmasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ise kültür merkezi ve millet kütüphanesi hayalini gençlik yıllarından bu yana kurduklarını dile getirdi.

İlçeye böyle bir eser kazandırdıkları için mutlu olduklarını aktaran Yalçın, "Yayladağı'ndaki çocuklarımız ve gençlerimiz her şeye değer demiştik ve bu düşünce ile yola çıkmıştık. Tiyatro, sanat ve çeşitli kültürel etkinliklerin yapılacağı çok önemli bir altyapıya sahip olduk. Yayladağı bundan sonra kitap, sanat ve kültür kokacak." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Antakya Medeniyetler Korosu ve Yayladağı Belediyesi Tiyatro Kulübü öğrencilerinin hazırladığı oyunlar sahne aldı.

Açılışa ayrıca, AK Parti Hatay Milletvekilleri, Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri

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