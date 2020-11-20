Yayladaki tahta kulübede facia: 2 ölü
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Yayladaki tahta kulübede facia: 2 ölü

20.11.2020 00:46 | Son Güncelleme: 20.11.2020 01:59

Yayladaki tahta kulübede facia: 2 ölü Yaşlı çift evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti Tahtadan yapılan kulübe alev topuna döndü, patlayan mutfak tüpü umutları söndürdü Antalya'da naylonla kaplanmış tahta kulübede çıkan yangında 92 ve 91 yaşındaki yaşlı çift bir anda alev topuna dönen...

Yayladaki tahta kulübede facia: 2 ölü

Yaşlı çift evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Tahtadan yapılan kulübe alev topuna döndü, patlayan mutfak tüpü umutları söndürdü

ANTALYA - Antalya'da naylonla kaplanmış tahta kulübede çıkan yangında 92 ve 91 yaşındaki yaşlı çift bir anda alev topuna dönen evde yanarak hayatını kaybetti. Çevreden yetişenler alevleri söndürmeye çalışıp yaşlı çifti kurtarmak isterken infilak eden LPG tüpü umutları söndürdü.

Orman emeklisiydi, ormanda can verdi

Olay Kemer ilçesi Gedelma Yaylasında meydana geldi. Orman deposunda görevliyken emekli olan Mehmet Duyan ve eşi Ümmü Gülsüm Duyan'ın, Gedelma yaylası Bölücekdibi mevkiindeki ormanlık alanda yaptıkları kulübede akşam saatlerinde yangın çıktı.

Sobayı yakarken alev sıçradı iddiası

İddiaya göre akşam üstü saat 16: 30 sıralarında Mehmet Duyan yatağında yatarken, evi ısıtmak için eşi Ümmü Gülsüm Duyan'ın yaktığı sobanın ateşi biranda parladı ve ev kısa sürede alevler içinde kaldı. Ümmü Gülsüm Duyan'ın çığlığını duyan komşuları eve gelip hızla yayılan alevleri söndürmeye çalışırken patlayan mutfak tüpü umutları söndürdü. Olay yerine ilk gelen itfaiye acil müdahale aracı ve vatandaşlar tarafından kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, orman itfaiyesi ve Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekipleri tarafından kontrol altına alınırken yaşlı çiftin yanarak tanınmaz hale gelen cenazeleri enkazın içinde birbirlerine 5 metre uzaklıkta bulundu.

Görgü tanıkları: " Yaşlı çift kaçamadı"

Görgü tanıklarından Celal Karakaya, Ümmü Gülsüm Duyan'ın çığlığı üzerine eve geldiklerini içeri girmeye çalıştıkları sırada tüp patlayınca kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi. Olayı duyunca itfaiyeden önce koşup geldiklerini ve söndürme çalışmalarına katıldıklarını söyleyen Zafer Ay ise Mehmet Duyan'ın hareket edemediğini, eşinin ise çok az hareket edebildiğini söyledi.

Yangın söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı inceleme ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin tespit ve delil toplama çalışmalarının ardından yaşlı çiftin cenazeleri önce Kemer Devlet Hastanesi morguna, buradaki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Yaşlı çiftin 8'i hayatta 9 çocukları olduğu, zaman zaman gelip ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladıkları öğrenildi.

Son zamanlarda durumu kötüleşen Mehmet Duyan, yataktan kalkmakta zorlanırken, kendisi de çok yaşlı olan eşi Ümmü Gülsüm Duyan ev işlerini yapmaya çalıştığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayladaki tahta kulübede facia: 2 ölü
Yayladaki tahta kulübede facia: 2 ölü
Yayladaki tahta kulübede facia: 2 ölü
Yayladaki tahta kulübede facia: 2 ölü
Yayladaki tahta kulübede facia: 2 ölü
Yayladaki tahta kulübede facia: 2 ölü
Yayladaki tahta kulübede facia: 2 ölü
Yayladaki tahta kulübede facia: 2 ölü
Yayladaki tahta kulübede facia: 2 ölü
Yayladaki tahta kulübede facia: 2 ölü
Yayladaki tahta kulübede facia: 2 ölü
Yayladaki tahta kulübede facia: 2 ölü
Yayladaki tahta kulübede facia: 2 ölü
Yayladaki tahta kulübede facia: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANIM TÜRK

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