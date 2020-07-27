Yaylada 30 metrelik uçurumdan düşen çoban ağır yaralandı Yaylada 30 metrelik uçurumdan düşen çoban ağır yaralandı -Koyunlar dönüp çoban dönmeyince kurtarma ekipleri harekete geçti Antalya'nın Gazipaşa ilçesine Yeşilyurt mahallesine bağlı Mihrap yaylasında kurbanlık küçük baş hayvanlarını otlatan 57 yaşındaki Yusuf Erdoğan, sarp kayalıklardan düşerek...

Yaylada 30 metrelik uçurumdan düşen çoban ağır yaralandı

-Koyunlar dönüp çoban dönmeyince kurtarma ekipleri harekete geçti

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesine Yeşilyurt mahallesine bağlı Mihrap yaylasında kurbanlık küçük baş hayvanlarını otlatan 57 yaşındaki Yusuf Erdoğan, sarp kayalıklardan düşerek ağır yaralandı. Çobanı kurtarmak için jandarma, AKUT, itfaiye ve 112 ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre Yusuf Erdoğan, Kurban Bayramında satmak için beslediği koyun sürüsünü otlatmak için erken saatlerde dağlık alana gitti. Çoban Erdoğan, saat 8.30'u gösterdiğinde, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Kısa süre sonra koyunların eve döndüğünü ancak kardeşinin ortalarda görünmediğini fark eden abi abi Nuri Erdoğan hemen telefona sarıldı. Kardeşini arayan Nuri Erdoğan, Kardeşinin uçurumun dibinde yaralı olduğunu öğrenince önce 112 acil çağrı merkezini arayıp ardından olay yerine ulaştı.

Bu arada bölgede yaşayan köylüler de yardım için olay yerine koştu. Alınan ihbar üzerine jandarma, AKUT, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekipleri ve vatandaşlar çobanı düştüğü yerden çıkartıp ambulansa taşıdı. Olay yerine sevk edilen hava ambulansı ise elektrik tellerinden dolayı iniş yapamadı. Yaralı, ambulansla önce Gazipaşa Devlet Hastanesine, buradan da Antalya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Olay anını anlatan abi Nuri Erdoğan, "Sabah erkenden koyunları yayıltmaya gitti. Koyunlar geldi o gelmedi. Kendisine telefon ettim, düştüğünü söyledi. Koştuk gittik. Ekipler de geldi. Onlar gelince çıkarttık uçurumdan. Tedavi ediliyor. İyi olacak inşallah" dedi.

Erdoğan, kardeşinin düştüğü yere gittiğinde şapkasını, gözlüğünü bulduğunu, belirterek "30-40 metre yuvarlanmış. İyi ki telefona bakabildi. Yoksa kimse bulamazdı onu" diye konuştu.

AKUT ekibinden Ercan Mürtezaoğlu ise, "Saat 11.00-12.00 gibi buraya geldik. 12.05 civarında yanına indik. Saat 13.05 gibi kazazedeyi yukarıya çıkardık. Ambulans helikopteri bekliyoruz. Biz geldiğimizde yaralı sedyelenmişti. Biz dönüş yolunda yukarıya taşımak için yardımcı olduk. Yaralanma oluşmuş vücudunun çeşitli yerlerinden" dedi.

Kaynak: İHA