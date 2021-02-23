Yaylacıların korkulu rüyası haline gelen hırsızlar tutuklandı

MERSİN'in Anamur ilçesinde 23 yayla evinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çukurabanoz Mahallesi'ne bağlı Kaş, Akpınar ve Abanoz yaylalarında son dönemde artan hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada ekipler, kapıları kırılarak girilen 23 ayrı yayla evinden ceviz, badem ve biber gibi gıda malzemeleri ile av tüfeği, televizyon, matkap gibi çeşitli eşyaların çalındığını belirledi. 4 gün süre ile 12 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan ekipler, bir aracın plakasını ve 3 şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmada olaylarda kullanılan aracın hırsızlık sonrası kaza yaptığı, şüphelilerce çağrılan çekici ile tamir için sanayiye götürüldüğü tespit edildi.

İsmi açıklanmayan şüpheliler, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçen 3 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 2 televizyon, 35 kilo ceviz, 25 kilo nohut, 1 su dinamosu, 1 alüminyum tencere, 4 matkap, 119 av tüfeği fişeği, 18 bıçak, 3 satır, 2 nacak, 2 tahra, 10 kilo toz biber, 229 kilo badem, 4 spiral makinesi, 2 hilti, 1 el panyası, 2 televizyon kumandası, 15 metre elektrik kablosu, 3 ampul, 1 güneş enerjisi paneli sahiplerine teslim edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL