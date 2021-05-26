Yayla evinde çıkan yangın kokuttu
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Yayla evinde çıkan yangın kokuttu

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Gültekin - Haberler | 3. Sayfa

Yayla evinde çıkan yangın kokuttu Ardahan'ın Göle ilçesinde yaylada çıkan yargı korkuya neden oldu.

Yayla evinde çıkan yangın kokuttu

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde yaylada çıkan yargı korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Göle ilçesine bağlı Samandöken köyü yaylasında İbrahim Akkoyunlu'ya ait yayla evinin çatısında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yaylada bulunan vatandaşların müdahale ettiği yangın tüm çatıyı sardı. Göle Belediyesi itfaiye ekipleri merdivenli itfaiye aracıyla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında çatı kullanılamaz hale geldi.

Yayla evinde çıkan yangın kokuttu
Yayla evinde çıkan yangın kokuttu
Yayla evinde çıkan yangın kokuttu
Yayla evinde çıkan yangın kokuttu
Yayla evinde çıkan yangın kokuttu
Yayla evinde çıkan yangın kokuttu
Yayla evinde çıkan yangın kokuttu
Yayla evinde çıkan yangın kokuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Gültekin

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