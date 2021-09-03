Yayıncı BrookeAb, ölüm tehditlerinde bulunan kişiyi ifşa etti

Twitch'in önde gelen yayıncılarından olan BrookeAb, kendisine hakaretler eden ve ölüm tehditlerinde bulunan takipçisini sosyal medya hesabı üzerinden ifşa etti. Yayıncı, Twitch yöneticilerinden platforma yönelik daha iyi bir güvenlik sistemi talep ettiğini belirtti.

Twitch'in önde gelen kadın yayıncılarından biri olan BrookeAB, kendisini takip eden bir sosyal medya kullanıcısı tarafından aldığı ölüm tehditlerini ifşa etti.

Yayıncı, Twitter hesabı üzerinden Twitch kanalı sohbetinden kaba ve tehdit edici yorumların ekran görüntülerini yayınlandı. Tacizcilerin davranışlarından dolayı arkadaşlarından ve izleyicilerden özür dileyerek bunun "her gün" başına gelen bir şey olduğunu belirtti. Ayrıca, yayıncı Twitch'ten daha iyi bir güvenlik sisteminin oluşturulmasını talep etti.

KULLANICILAR, TWITCH'İN BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇMESİNİ TALEP EDİYOR

BrookeAB'nin belirttiği gibi, bu tür tacizlerle karşılaşan yayıncılar, genellikle tehditlerle başa çıkmak için gerekli destek sisteminden yoksun olduklarını sık sık dile getiriyor. Twitch kurallarında pek çok engellenen içerik yer almakta. Ancak bazı konularda eksik kalınıyor. Bu sebeple belirtilen talepler arasında nefret, taciz ve ölüm tehditleriyle başa çıkmak için "Bildirme" butonlarının olması yayıncılar tarafından istenen özellikler arasında.

YAYINCILAR TACİZİ PROTESTO ETMEK İÇİN BİR ARAYA GELİYOR

BrookeAB'nin tweetlerine yapılan yorumlara, Twitch yayıncıları da destek verdi. Son dönemde artan tacizler ve tehditlerin ardından durumun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla, Twitch yayıncıları tacizi protesto etmek için bir araya geliyor. Twitch, gelecekte bu sorunlarla mücadeleye yardımcı olmak için alacağı önlemler hakkında açıklamalar yapmış olsa da, platform henüz herhangi bir özel olay hakkında yorum yapmadı.

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