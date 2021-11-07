Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) 6. Olağan Genel Kurulu'nu yaptı.

YAYFED Başkanı Münir Üstün, Grand Cevahir Otel'de federasyon delegelerinin ve çok sayıda misafirin katıldığı Genel Kurul'un açılışında yaptığı konuşmada, YAYFED'in hayatı kitap olanların kurduğu bir federasyon olduğunu belirterek, "11. yaşımızdan, henüz gün alıyoruz. Yazıyla başlayan insanlık tarihi kadar eski. Tarihin, medeniyetin, bilimin, ilmin, irfanın tam olarak, merkezindeyiz. Hepimiz biliyoruz ki, dünya kendi etrafında döndüğünden daha çok kitabın etrafında dönüyor." dedi.

Bandrol verileri hakkında da bilgi veren Üstün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz eylül ayında tüm zamanların üretim rekorunu kırdık. Bir ayda 63 milyon 65 bin 542 kitap ürettik. 2011 yılında, kurulduğumuz yıl, Türkiye'de 289 milyon kitap üretiliyordu. 2020 yılında bu sayıyı, 434 milyona yükseltmeyi birlikte başardık. Milli Eğitim Bakanlığının 240 milyon ders kitabı, 48 sayfaya kadar olan 300 milyon kitap, bahsettiğim verilere dahil değil."

Üstün, Ortak Lisanslama, Kamuya Ödünç Verme, Özel Kopyalama Harcı, Ortak Veri Tabanı, Elektronik Kütüphane gibi projelerin tümünü Yayımcı Meslek Birlikleri ile birlikte YAYFED çatısı altında yürütme kararlılığında olduklarına dikkati çekerek, yeni dönemde enerjilerinin büyük bir kısmını, yayımcılara, yazarlara ve çevirmenlere yeni gelir imkanları sağlayacak planlarını hayata geçirmeye harcayacaklarını söyledi.

Tek Yönetim Kurulu teklif listesiyle gidilen oylamada geçerli oyların tamamını alan, Münir Üstün, Mustafa Aksoy, Mehmet Burhan Genç, Mustafa Altundal, Ali Can, Hakan Tanıttıran, Mustafa Doğru, Erdal Karakaya, Emrah Kısakürek ve Sinan Çam, 2021-2023 dönemi YAYFED Yönetim Kurulu olarak seçildi.???????

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