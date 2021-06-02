Yayalara geçiş hakkı tanımayan sürücülere ceza yağdı

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Cumhuriyet Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Cumhuriyet Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu caddelerde drone ile yaptıkları denetimleri artırdı. Trafik ekipleri, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücüleri drone ile belirleyerek cezai işlem uyguladı. Uygulanan drone destekli trafik denetiminde, 'Yayalara Geçiş Hakkı Tanımama' kuralından 16 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca koruma başlığı kullanmadan trafiğe çıkan 1 motor sürücüsüne de Trafik İdari Para Cezası yazıldı. Denetimlerin Burdur genelinde süreceği öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı