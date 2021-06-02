Yayalara geçiş hakkı tanımayan sürücülere ceza yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yayalara geçiş hakkı tanımayan sürücülere ceza yağdı

Yayalara geçiş hakkı tanımayan sürücülere ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Cumhuriyet Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Cumhuriyet Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu caddelerde drone ile yaptıkları denetimleri artırdı. Trafik ekipleri, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücüleri drone ile belirleyerek cezai işlem uyguladı. Uygulanan drone destekli trafik denetiminde, 'Yayalara Geçiş Hakkı Tanımama' kuralından 16 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca koruma başlığı kullanmadan trafiğe çıkan 1 motor sürücüsüne de Trafik İdari Para Cezası yazıldı. Denetimlerin Burdur genelinde süreceği öğrenildi. - BURDUR

Yayalara geçiş hakkı tanımayan sürücülere ceza yağdı
Yayalara geçiş hakkı tanımayan sürücülere ceza yağdı
Yayalara geçiş hakkı tanımayan sürücülere ceza yağdı
Yayalara geçiş hakkı tanımayan sürücülere ceza yağdı
Yayalara geçiş hakkı tanımayan sürücülere ceza yağdı
Yayalara geçiş hakkı tanımayan sürücülere ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polis memuru evinde ölü olarak bulundu
Polis memuru evinde ölü olarak bulundu
Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu
Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Sedat Peker Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Beren Saat Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Roland Garros Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yayalara geçiş hakkı tanımayan sürücülere ceza yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 16:04:46. #1.16#

title