Yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

Yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı.

24.01.2020 01:09 | Son Güncelleme: 24.01.2020 01:14
Yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı

'ın ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, D-110 Karayolu üzeri Mahallesi yakınlarında yol kontrolü yapan Malkara İlçe Jandarma ekipleri, yaya halindeki bir grubu Keşan istikametine giderken durdurdu.


Bangladeş uyruklu 8 göçmenin bir araçtan atıldığı öne sürüldü.


Gözaltına alınan kaçak göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri