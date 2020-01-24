Yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, D-110 Karayolu üzeri Alaybey Mahallesi yakınlarında yol kontrolü yapan Malkara İlçe Jandarma ekipleri, yaya halindeki bir grubu Keşan istikametine giderken durdurdu.
Bangladeş uyruklu 8 göçmenin bir araçtan atıldığı öne sürüldü.
Gözaltına alınan kaçak göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - TEKİRDAĞ