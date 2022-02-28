Yavuzeli'nde Miraç Kandili'nde mevlit okutuldu - Haberler

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Yavuzeli'nde Miraç Kandili'nde mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yavuzeli'nde Miraç Kandili'nde mevlit okutuldu

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde vatandaşlar Miraç Kandili camilerde düzenlenen kandil programlarında geçirdi.

YAVUZELİ, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde vatandaşlar Miraç Kandili camilerde düzenlenen kandil programlarında geçirdi.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde vatandaşlar Miraç Kandilini ibadetlerle geçirdi. Miraç Kandili dolayısıyla ilçe merkezinde bulunan Hacı Hasan Alaparmak Camisinde Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunarak dua edildi. Kuran-ı Kerim, ilahiler ve kasideler ile dinleyenlere duygu dolu anlar yaşayan vatandaşlara cami imam hatibi Mahmut Kaya,Miraç Kandili ve önemi hakkında cemaate bilgiler verdi.

İlçe merkezinde bulunan 3 camide düzenlenen kandil programlarına katılan vatandaşlar Mevlid-i Şerifin okunmasının ardından dualar etti.

Kandil programının ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - GAZİANTEP

Yavuzeli'nde Miraç Kandili'nde mevlit okutuldu

Yavuzeli'nde Miraç Kandili'nde mevlit okutuldu

Yavuzeli'nde Miraç Kandili'nde mevlit okutuldu

Yavuzeli'nde Miraç Kandili'nde mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Miraç Kandili, Gaziantep, Yavuzeli, kandil, Yerel, Haberler

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