Yavuzeli'nde Kan Bağışına Destek

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, Kızılay tarafından başlatılan kampanyada 98 ünite kan toplandı.

"Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mustafa Taşar Meydanın da Kaymakamlık Binası yanında Saat: 10: 00 - 17: 00 saatleri arasında gerçekleşen kan bağışına vatandaşlar uzun kuyrukları oluşturdu. 98 ünite kan bağışı yapılan kampanya ile ilgili bilgi veren yetkililer bir ünite kanın üç kişinin hayatını kurtardığını belirterek, kan bağışında bulunan herkese teşekkür etti. - GAZİANTEP