Yavuzeli'nde don tarım arazilerini vurdu
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Yavuzeli'nde don tarım arazilerini vurdu

25.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:29
Yavuzeli'nde don tarım arazilerini vurdu

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde günlerdir etkili olan soğuk hava dona neden oldu.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde günlerdir etkili olan soğuk hava dona neden oldu. İlçede park halinde bulunan araçların camları, sular, tarım arazileri ve çimler buz tuttu.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde son günlerde etkili olan soğuk hava don olaylarını beraberinde getirdi. Özellikle 2020 yılının son günlerinde etkili olan ve gece saatlerinde eksi dereceleri bulan soğuk hava, ilçe merkezindeki bazı çeşmeler ile su birikintilerinin donmasına neden oldu. İlçede yaşanan don olayı nedeniyle araçların camları buz tutarken, karayolları da buz golüne dönünce küçük çaplı maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Don olayı nedeniyle tarım arazileri ve çimlerde de buzlanma meydana geldi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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