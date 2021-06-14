4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Mahmut Genç - Haberler | 3. Sayfa

4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuzeli-Gaziantep yolu kırsal Büyükkarakuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Yavuzeli istikametine seyir halinde olan İbrahim Halil Y. idaresindeki 27 KD 827 plakalı Tofaş marka otomobil ani manevra yapıp sola dönmek isterken tam tersi yönde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 YP 8351 plakalı Ford marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki aracın çarpışması sonucu arkadan gelen iki araç daha kazaya karıştı.

61 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Toplam 4 aracın karıştığı kaza sonucu Tofaş marka aracın içinde yolcu olarak bulunan Zöhre Y. hayatını kaybetti. Toplam 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmut Genç

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