Yavuzeli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Törenle Kutlandı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Yavuzeli Kaymakamlığı Rumkale Konferans Salonunda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından devam eden kutlama programı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı okundu. Yapılan konuşma ve okunan şiirlerin ardından adaylığını tamamlayarak asaleten öğretmenliği geçiş yapan öğretmenler yemin etti. Öğrencileri tarafından hazırlanan slayt gösterinin yer aldığı programda 24 Kasım Öğretmenler Günü oratoryosu da yer aldı.

Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere de hediyeleri verildi.

Törene İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal, Belediye Başkanı M. Kemal Sakaroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet İlbey, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İmam Ali Eryiğit, Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, Daire Amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve halk katıldı. - GAZİANTEP