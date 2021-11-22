İSTANBUL (İHA) - - Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında arıza yapan gemi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin kurtardığı YEBA isimli gemi Ahırkapı'ya demirledi

İSTANBUL - Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yapan YEBA isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 1 mil kuzeyinde makine arızası yapan YEBA isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörü eşliğinde kurtarılan gemi Ahırkapı açıklarına demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından arıza yapan gemiyle ilgili açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 1 mil kuzeyinde makine arızası yaşayan YEBA isimli gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptan, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörü eşliğinde Ahırkapı'ya demirletildi" ifadeleri kullanıldı.