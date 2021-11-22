Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında arıza yapan gemi kurtarıldı - Haberler
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında arıza yapan gemi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında arıza yapan gemi kurtarıldı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin kurtardığı YEBA isimli gemi Ahırkapı'ya demirledi Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yapan YEBA isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

İSTANBUL (İHA) - - Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında arıza yapan gemi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin kurtardığı YEBA isimli gemi Ahırkapı'ya demirledi

İSTANBUL - Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yapan YEBA isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 1 mil kuzeyinde makine arızası yapan YEBA isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörü eşliğinde kurtarılan gemi Ahırkapı açıklarına demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından arıza yapan gemiyle ilgili açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 1 mil kuzeyinde makine arızası yaşayan YEBA isimli gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptan, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörü eşliğinde Ahırkapı'ya demirletildi" ifadeleri kullanıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında arıza yapan gemi kurtarıldı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında arıza yapan gemi kurtarıldı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında arıza yapan gemi kurtarıldı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında arıza yapan gemi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Son Dakika Haberleri

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