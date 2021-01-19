Yavuz Örnek kimdir? Dr. Yavuz Örnek kaç yaşında, nereli? Yavuz Örnek hayatı ve biyografisi!

Gündeme dair yorumları ile dikkatleri çeken Yavuz Örnek izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Yavuz Örnek kimdir? Dr. Yavuz Örnek kaç yaşında, nereli? Yavuz Örnek hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çekenYavuz Örnek hakkında araştırmalar yapılıyor.Yavuz Örnek kimdir?Yavuz Örnek kaç yaşında, nereli?Yavuz Örnek hayatı ve biyografisi!

YAVUZ ÖRNEK KİMDİR?

Yavuz Örnek, 1958 yılında Erzurum'un İspir ilçesinde doğmuştur. Tam adı Cihan Yavuz Örnek'dir. İlköğretim eğitimini İspir ilçesinde Petekli Köyü'nde tamamlamış ardından Ortaokul ve Lise eğitimine Kocaeli Gebze'de devam etmiştir. Üniversiteyi 1981'de Erzurum'da tamamlamıştır. Kimyacı olmakla birlikte bilimin pek çok dallarında fikir ve çalışmaları vardır. 1983 sonlarında Van YY Üniversitesine asistan olarak atandı. Burada bitki hormonları üzerine yüksek lisans yaptı.

1990 yılında ABD'ye gitti. ABD'de New York Syracuse Üniversitesi'nde yüksek lisans ve Washington American Üniversitesi'nde doktora yaptı ve orada kaldı. 2010'da kesin dönüş yapıp İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başlamıştır, halen bu görevdedir.

Yosun kimyası, ilaç sentezi, meteor organik kimyası üzerine teorik ve deneysel çalışmaları bulunmakla beraber ömründe her zaman su kaynakları üzerine çalışmalar yapmış, Tufan'ı dünyada ilk kez bilimsel açıdan incelemiştir.

Ülkemizde bir kaç üniversitede Yosun Araştırma Merkezlerinin açılmasının önemini vurgulamaktadır. Tübitak bünyesinde yalnız ilaç geliştirmeye yönelik, kimya, tıp, eczacılık, diş hekimliği fakülteleri ve diğer ilgili birimlerle ortak çalışan tam teşekküllü tek bir merkez açılmasını önemle tavsiye etmektedir. Kalkınmanın ve hayatta kalmanın bilim ve maneviyata sahip çıkmakla mümkün olacağını, teknolojide maneviyatsız kalkınmanın öncelikle ülkesine, bölge ve Dünya'ya yıkım getirebileceğini vurgulamaktadır.