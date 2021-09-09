Yavuz Dizdar kimdir? Yavuz Dizdar kaç yaşında, nereli? Yavuz Dizdar biyografisi!

FOX Çağla İle Yeni Bir Gün programına konuk olan ve sağlık alanında açıklamalarda bulunan Yavuz Dizdar'ın hayatı merak edilmektedir. Sağlık hakkında açıklamalarda bulunan ve hayatı merak edilen Yavuz Dizdar'ın hayatı merak edildi. Peki, Yavuz Dizdar kimdir? Yavuz Dizdar kaç yaşında, nereli? Yavuz Dizdar mesleği nedir? Yavuz Dizdar hayatı ve biyografisi nedir?

Tıbbi çalışmalarına paralel olarak 1994'ten bu yana sağlık ekonomisi ve politikası konusunda yazılar yazmaktadır. Peki, Kalp ve damar sağlığımız üzerine açıklamalarda bulunan Yavuz Dizdar kimdir? FOX Çağla İle Yeni Bir Gün programına konuk olan Yavuz Dizdar kaç yaşında, nereli? Yavuz Dizdar mesleği nedir? Yavuz Dizdar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

YAVUZ DİZDAR KİMDİR?

Yavuz Dizdar 1964 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'ndeki orta eğitimini 1982'de; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki eğitimini 1988'de tamamladı. Tıp eğitiminin ardından, o yıllarda Siirt'e bağlı olan Batman'da yaklaşık bir yıl mecburi hizmet yaptı. Dr. Yavuz Dizdar, 1989-1992 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda ilaç bilimi üzerine, 1992-1996 yıllarında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda kanser üzerine uzmanlık eğitimini tamamladı. Bu eğitimlerinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde kanser biyolojisi ve immünolojisi doktorası unvanını aldı. Halen aynı enstitüde radyasyon onkolojisi uzmanı olarak çalışmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Tıbbi çalışmalarına paralel olarak 1994'ten bu yana sağlık ekonomisi ve politikası konusunda yazılar yazmaktadır.