Yavuz Dizdar kimdir? Yavuz Dizdar kaç yaşında, nereli? Yavuz Dizdar hayatı ve biyografisi!

Gündeme dair yorumları ile dikkatleri çeken Yavuz Dizdar izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Yavuz Dizdar kaç yaşında, nereli? Yavuz Dizdar hayatı ve biyografisi! Yavuz Dizdar kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Yavuz Dizdar hakkında araştırmalar yapılıyor. Yavuz Dizdar kimdir? Yavuz Dizdar kaç yaşında, nereli? Yavuz Dizdar hayatı ve biyografisi!

YAVUZ DİZDAR KİMDİR?

avuz Dizdar 1964 yılında İstanbul'da doğmuştur. Orta ve yüksek öğrenimini İstanbul'da tamamlamış olup 1982 yılında İstanbul Erkek Lisesinden mezun olmuştur. Yüksek öğrenim için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydını yaptırıp 1988 yılında da buradan mezun olmuştur. Tıp eğitimini bitirdikten sonra mecburi hizmet nedeniyle Batman'da bir yıl kadar görev yaptıktan sonra İstanbul'a gelip 1989 ve 1992 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında ilaç bilimi üzerine. 1992 ve 1996 yıllarında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Bölümünde onkoloji üzerine uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Bu eğitiminin dışında İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünde kanser biyolojisi ve immunolojisi üzerinde doktorasını yapmıştır. Günümüzde halen İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünde radyasyon onkolojisi üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.