Yavuz Atar kimdir? Yavuz Atar kaç yaşında ve nereli? Yavuz Atar mesleği nedir?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Venedik Komisyonu Üyesi Yavuz Atar araştırılıyor. Peki, Yavuz Atar kimdir? Yavuz Atar kaç yaşında ve nereli? Yavuz Atar mesleği nedir?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Venedik Komisyonu Üyesi Yavuz Atar yaptığı açıklamalar ve eylemleriyle merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Peki, Yavuz Atar kimdir? Yavuz Atar kaç yaşında ve nereli? Yavuz Atar mesleği nedir?

YAVUZ ATAR KİMDİR?

Yavuz Atar, 1965 yılında Kağızman'ta doğdu ve 56 yaşındadır. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı yıl Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Anayasa Hukuku Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1995 yılında Anayasa Hukuku Doçenti unvanını aldı. 2004 yılında profesörlük kadrosuna atandı.

2004 yılında atandığı Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu üyeliğini sürdürmekte olan Yavuz Atar, Temmuz 2010'da Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine atandı. Ardından Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 13 Kasım 2014 tarihinde YÖK Başkanvekilliğine seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır. Halen İbn Haldun Üniversitesi üniversitesi öğretim üyesidir.