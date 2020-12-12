'Yavuz' Amasya'da çekilecek, Yasin Obuz fedaisini canlandıracak

'Yavuz' Amasya'da çekilecek, Yasin Obuz fedaisini canlandıracak

AMASYA - Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatını konu edinecek 'Yavuz' adlı dizinin çekimlerine Şubat'ta Amasya'da başlanacağı açıklandı. Dizide Masterchef ve Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz da rol alacak.

Filmin yapımcısı ve senaristi Bilal Kalyoncu, Yasin Obuz'un Yavuz Sultan Selim'in en yakın fedaisi alplerinden birini canlandıracağını açıkladı. Ayrıca ünlü oyuncu Aydan Şener'in de bu dizi ile ekranlara geleceğini söyledi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın daveti üzerine şehre gelen Bilal Kalyoncu Şubat ayında çekimlerine başlamayı planladıkları diziye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz Sultan Selim Han'ı Cengiz Coşkun'un canlandıracağı ve dijital platformlarda 3 sezon süreyle yayınlanacak dizide Hazal Filizküçükköse, Murat Arkın, Yıldırım Memişoğlu ve yıllar sonra tekrar ekranlara dönecek olan Aydan Şener'in yanı sıra Masterchef ile Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz'un da rol alacağını açıklayan Bilal Kalyoncu, Obuz'un padişahın yakın fedaisi alplerinden birini canlandıracağını anlattı.

'Malazgirt 1071' adlı filmi de korona virüs (Kovid-19) salgını sonrası seyirciyle buluşturacaklarını anlatan Kalyoncu, Yavuz'un Malazgit 1071 ile başlayan dönem filmi tecrübelerinin devamı niteliğinde olacağını vurguladı.

Bu dizide oynayacağı için oldukça heyecanlı olduğuna değinen Yasin Obuz, "Survivor'dan döndükten sonra Bilal ağabey projeden bahsedince sonra saçımı, sakalımı kesmemeye karar verdim. Yaklaşık 1,5 aydır eğitim alıyoruz. At binme, kılıç kuşanma gibi eğitimlerimiz 1,5 ay daha sürecek" dedi.

Dizinin çekimleri için her türlü desteği vereceklerini açıklayan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise Yavuz Sultan Selim Han'ın 10 Ekim 1470'te doğduğu Şehzadeler Şehri Amasya'dan tahta 7 padişah çıktığını hatırlattı. Açık hava müzesi görünümündeki şehri konuklarına gezdiren Başkan Sarı'ya günün anısına kılıç hediye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK