'Yavuz' Amasya'da çekilecek, Yasin Obuz fedaisini canlandıracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

'Yavuz' Amasya'da çekilecek, Yasin Obuz fedaisini canlandıracak

12.12.2020 20:42 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:47

'Yavuz' Amasya'da çekilecek, Yasin Obuz fedaisini canlandıracak Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatını konu edinecek 'Yavuz' adlı dizinin çekimlerine Şubat'ta Amasya'da başlanacağı açıklandı.

'Yavuz' Amasya'da çekilecek, Yasin Obuz fedaisini canlandıracak

AMASYA - Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatını konu edinecek 'Yavuz' adlı dizinin çekimlerine Şubat'ta Amasya'da başlanacağı açıklandı. Dizide Masterchef ve Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz da rol alacak.

Filmin yapımcısı ve senaristi Bilal Kalyoncu, Yasin Obuz'un Yavuz Sultan Selim'in en yakın fedaisi alplerinden birini canlandıracağını açıkladı. Ayrıca ünlü oyuncu Aydan Şener'in de bu dizi ile ekranlara geleceğini söyledi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın daveti üzerine şehre gelen Bilal Kalyoncu Şubat ayında çekimlerine başlamayı planladıkları diziye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz Sultan Selim Han'ı Cengiz Coşkun'un canlandıracağı ve dijital platformlarda 3 sezon süreyle yayınlanacak dizide Hazal Filizküçükköse, Murat Arkın, Yıldırım Memişoğlu ve yıllar sonra tekrar ekranlara dönecek olan Aydan Şener'in yanı sıra Masterchef ile Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz'un da rol alacağını açıklayan Bilal Kalyoncu, Obuz'un padişahın yakın fedaisi alplerinden birini canlandıracağını anlattı.

'Malazgirt 1071' adlı filmi de korona virüs (Kovid-19) salgını sonrası seyirciyle buluşturacaklarını anlatan Kalyoncu, Yavuz'un Malazgit 1071 ile başlayan dönem filmi tecrübelerinin devamı niteliğinde olacağını vurguladı.

Bu dizide oynayacağı için oldukça heyecanlı olduğuna değinen Yasin Obuz, "Survivor'dan döndükten sonra Bilal ağabey projeden bahsedince sonra saçımı, sakalımı kesmemeye karar verdim. Yaklaşık 1,5 aydır eğitim alıyoruz. At binme, kılıç kuşanma gibi eğitimlerimiz 1,5 ay daha sürecek" dedi.

Dizinin çekimleri için her türlü desteği vereceklerini açıklayan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise Yavuz Sultan Selim Han'ın 10 Ekim 1470'te doğduğu Şehzadeler Şehri Amasya'dan tahta 7 padişah çıktığını hatırlattı. Açık hava müzesi görünümündeki şehri konuklarına gezdiren Başkan Sarı'ya günün anısına kılıç hediye edildi.

'Yavuz' Amasya'da çekilecek, Yasin Obuz fedaisini canlandıracak
'Yavuz' Amasya'da çekilecek, Yasin Obuz fedaisini canlandıracak
'Yavuz' Amasya'da çekilecek, Yasin Obuz fedaisini canlandıracak
'Yavuz' Amasya'da çekilecek, Yasin Obuz fedaisini canlandıracak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

İlgili Haberler

Cevger: 'Hiçbir Osmanlı kaynağında Yavuz Sultan Selim Han'ın küpe taktığına dair bilgi yok'
Cevger: "Hiçbir Osmanlı kaynağında Yavuz Sultan Selim Han'ın küpe taktığına dair bilgi yok"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Demet Özdemir Haluk Bilginer
Spor Erol Bulut Adem Ljajic Cüneyt Çakır Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tbmm İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Yavuz' Amasya'da çekilecek, Yasin Obuz fedaisini canlandıracak - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 20:50:20. #1.14#
title