Yavuz Ağralı kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Yavuz Ağralı kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Yavuz Ağralı kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Yavuz Ağralı kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Yavuz Ağralı kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Yavuz Ağralı kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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2017 Balkan Şampiyonası kapsamında düzenlenen Zagreb Maratonu'nda altın madalya kazanan Yavuz Ağralı kimdir? Yavuz Ağralı kaç yaşında, aslen nerelidir?

Belgrad 2014 Balkan Maratonu ikincisi ve aynı yıl düzenlenen Durres 2014 Balkan Yarı Maratonu ikincisi olan Yavuz Ağralı ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

YAVUZ AĞRALI KİMDİR?

Yavuz Ağralı 9 Nisan 1992 yılında, Bingöl'de doğan, Türk maratoncu.

Belgrad 2014 Balkan Maratonu ikincisi, Durres 2014 Balkan Yarı Maratonu ikincisi oldu.

Ağralı, 2017 Balkan Şampiyonası kapsamında düzenlenen Zagreb Maratonu'nu 2:18:22 ile altın madalya kazandı.

23 Şubat 2021'de Olimpiyat Sevilla Maratonu'na katıldı ve 2.10.41 derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları barajını geçti . Yavuz Ağralı, böylece Kaan Kigen Özbilen, Polat Kemboi Arıkan ve Mehmet Terzi'den sonra Türkiye tüm zamanlar maraton listesinde 4. sıraya çıktı.

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Yavuz Ağralı kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Yavuz Ağralı kimdir? Kaç yaşında, nereli? - Haberler
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