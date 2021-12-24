YAVRUYKEN ALIP BÜYÜTTÜĞÜ 'PAŞA' ADLI PAPAĞANI İŞ YERİNDEN ÇALINDI - Haberler
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YAVRUYKEN ALIP BÜYÜTTÜĞÜ 'PAŞA' ADLI PAPAĞANI İŞ YERİNDEN ÇALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de Sebih Aydın'ın (37), 5 yıl önce yavru olarak alıp büyüttüğü ve 'Paşa' ismini verdiği 10 bin TL değerindeki konuşan papağanı çalındı.

AYDIN (DHA) - MERSİN'de Sebih Aydın'ın (37), 5 yıl önce yavru olarak alıp büyüttüğü ve 'Paşa' ismini verdiği 10 bin TL değerindeki konuşan papağanı çalındı. Güvenlik kamerasında görülen şüpheliden şikayetçi olan Aydın, "Paşa, evladımız gibiydi, mahallenin simgesiydi. Çalan kişi lütfen geri getirsin" dedi.

Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde mobilya atölyesi işleten Sebih Aydın, 5 yıl önce 'Paşa' adını verdikleri Jako cinsi konuşan papağan aldı. Mahallenin simgesi haline gelen 'Paşa', 19 Aralık'ta kimliği belirsiz kişi tarafından iş yerinden çalındı. Papağanının yokluğuna alışamayan Aydın, güvenlik kamerasında görülen şüpheliden şikayetçi oldu. Hırsıza seslenen Aydın, "Paşa mahallenin simgesiydi. Makinemiz çalınsa bu kadar üzülmezdim. Çalan kişi lütfen geri getirsin" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR HER GÜN PAŞA'YI SORUYOR'

Paşa'nın evlatları gibi olduğunu belirten Aydın, "Pazar günü sabah saatlerinde iş yerimizin önüne gelen bir kişi kuşumuzu götürmüş. Şüphelendiğimiz kişiler var. Kuşun burada olduğunu bilen biri. Paşa'yı yavruyken aldık, besledik. Bize çok alışmıştı biz de ona alıştık. Aileden bir çocuk gibiydi, çok seviyorduk. Paşa'yı mahalleli de çok seviyordu. Bütün çocukların maskotuydu. Çocuklar her gün, geçerken Paşa'yı soruyor. Herkes bizim kadar üzüldü" dedi.

'KUŞU ALIP GİTMİŞ'

Şüpheliden şikayetçi olan Aydın, "Polise giderek şikayetçi oldum. Kamera kayıtları mevcut. Belli kişilerin üzerine duruluyor. Bunu yapan iş yeri kepengin nasıl açıldığını, kuşun nerede olduğunu bilen biri. Kuşa geldiği belli. Kuşu bir an önce getirmesini istiyorum. Günlerdir herkes çok üzgün" ifadesini kullandı.

GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mobilya atölyesinin önüne gelen şüpheli, önce çevreyi kontrol ediyor. Kimsenin olmadığını gören şüpheli, kepengin kilidini açarak kafeste bulunan kuşu alarak uzaklaşıyor.

YAVRUYKEN ALIP BÜYÜTTÜĞÜ 'PAŞA' ADLI PAPAĞANI İŞ YERİNDEN ÇALINDI

YAVRUYKEN ALIP BÜYÜTTÜĞÜ 'PAŞA' ADLI PAPAĞANI İŞ YERİNDEN ÇALINDI

YAVRUYKEN ALIP BÜYÜTTÜĞÜ 'PAŞA' ADLI PAPAĞANI İŞ YERİNDEN ÇALINDI

YAVRUYKEN ALIP BÜYÜTTÜĞÜ 'PAŞA' ADLI PAPAĞANI İŞ YERİNDEN ÇALINDI

YAVRUYKEN ALIP BÜYÜTTÜĞÜ 'PAŞA' ADLI PAPAĞANI İŞ YERİNDEN ÇALINDI

YAVRUYKEN ALIP BÜYÜTTÜĞÜ 'PAŞA' ADLI PAPAĞANI İŞ YERİNDEN ÇALINDI

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