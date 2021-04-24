VAN YAVRU VAN KEDİLERİNE YOĞUN İLGİ
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VAN YAVRU VAN KEDİLERİNE YOĞUN İLGİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın, önemli değerlerinden bir gözü mavi, bir gözü kehribar renkli dünyaca ünlü Van kedilerinin 5 Nisan'da dünyaya gelen 2021 yılının ilk yavruları, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

VAN'ın, önemli değerlerinden bir gözü mavi, bir gözü kehribar renkli dünyaca ünlü Van kedilerinin 5 Nisan'da dünyaya gelen 2021 yılının ilk yavruları, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenlikleriyle gelen konukları etkiliyor. Kedi Villasında özenle bakılan kedilerin 5 Nisan itibari ile başlayan doğumları da sürüyor. Bugünlerde en çok ilgiyi de yavru kediler görüyor. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Nisan ayı başlarında başlayan doğumların halen devam ettiğini belirterek şu ana kadar hiçbir aksaklığın yaşanmadığını söyledi. Prof. Dr. Kaya, şöyle konuştu:

"Her sene o sezonun yavru kedileri çok büyük ilgi çeker. Çünkü bu bizim için çok önemli bir olay. 2021 yılının yavruları doğmaya başladı ve devam ediyor ve şu ana kadar bir aksaklık yok. Yavru kedilere ilgi çok fazla. Kısıtlı olmasına rağmen gelenler hayvanlarla temas etmek istiyorlar. Pandemi nedeniyle aldığımız önlemler kapsamında temasa izin vermiyoruz ve yavru kedilere de daha önceden de izin vermiyorduk. Müsaade etsek içinden çıkmayacaklarını da biliyoruz. Dolayısıyla ilginin çok olduğunu da söyleyebilirim."

'2021 YILINDA SAHİPLENMEDE DEĞİŞİKLİĞE GİDEBİLİRİZ'

Prof. Kaya 2021 yılında kedi sahiplenme konusunda da değişikliğe gidebileceklerini belirterek, bu yıl dışarıya kedi vermeme durumlarının da olabileceğini söyledi. Prof. Kaya, "Önümüzdeki durum bize gösterecek ama şu anda kedi sahiplendirmeyi düşünmüyoruz" diye konuştu.

VAN YAVRU VAN KEDİLERİNE YOĞUN İLGİ
VAN YAVRU VAN KEDİLERİNE YOĞUN İLGİ
VAN YAVRU VAN KEDİLERİNE YOĞUN İLGİ
VAN YAVRU VAN KEDİLERİNE YOĞUN İLGİ
VAN YAVRU VAN KEDİLERİNE YOĞUN İLGİ
VAN YAVRU VAN KEDİLERİNE YOĞUN İLGİ
VAN YAVRU VAN KEDİLERİNE YOĞUN İLGİ
VAN YAVRU VAN KEDİLERİNE YOĞUN İLGİ
VAN YAVRU VAN KEDİLERİNE YOĞUN İLGİ
VAN YAVRU VAN KEDİLERİNE YOĞUN İLGİ
VAN YAVRU VAN KEDİLERİNE YOĞUN İLGİ
VAN YAVRU VAN KEDİLERİNE YOĞUN İLGİ
VAN YAVRU VAN KEDİLERİNE YOĞUN İLGİ
VAN YAVRU VAN KEDİLERİNE YOĞUN İLGİ
VAN YAVRU VAN KEDİLERİNE YOĞUN İLGİ
VAN YAVRU VAN KEDİLERİNE YOĞUN İLGİ
VAN YAVRU VAN KEDİLERİNE YOĞUN İLGİ
VAN YAVRU VAN KEDİLERİNE YOĞUN İLGİ
VAN YAVRU VAN KEDİLERİNE YOĞUN İLGİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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