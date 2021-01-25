Yavru köpeklere cinsel istismarda bulunan sapık gözaltına alındı

Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi Hacımestan Sokak üzerinde yaşayan vatandaşlar, sokak üzerindeki metruk bir binada yalnız yaşayan S.A.'nın bakma bahanesiyle binaya aldığı yavru köpeklere cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek polise ihbarda bulundu.

PANTOLONUNU ÇEKERKEN YAKALANDI

İhbar üzerine mahalleye giden Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri içeriye girdiğinde kendilerini gören S.A.'yı pantolonunu toplamaya çalışırken yakaladı. S.A., gözaltına alınırken, evde bulunan 3 yavru köpek muayenelerinin yapılması için Edirne Belediyesi Geçice Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

ŞÜPHELİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gözaltına alınan ve daha önceden bir çok suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen S.A. ile ilgili soruşturma sürüyor.