Yavru köpeklere cinsel istismarda bulunan sapık gözaltına alındı
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Yavru köpeklere cinsel istismarda bulunan sapık gözaltına alındı

25.01.2021 21:49 | Son Güncelleme: 25.01.2021 22:01

Edirne'de yaşayan S.A., metruk binada yavru köpeklere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Pantolonunu toparlarken yakalanan şüphelinin yaşadığı evde bulunan 3 yavru köpek, muayene edilmek üzere Edirne Belediyesi Geçice Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi Hacımestan Sokak üzerinde yaşayan vatandaşlar, sokak üzerindeki metruk bir binada yalnız yaşayan S.A.'nın bakma bahanesiyle binaya aldığı yavru köpeklere cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek polise ihbarda bulundu.

PANTOLONUNU ÇEKERKEN YAKALANDI

İhbar üzerine mahalleye giden Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri içeriye girdiğinde kendilerini gören S.A.'yı pantolonunu toplamaya çalışırken yakaladı. S.A., gözaltına alınırken, evde bulunan 3 yavru köpek muayenelerinin yapılması için Edirne Belediyesi Geçice Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

Yavru köpeklere cinsel istismarda bulunan sapık gözaltına alındı

ŞÜPHELİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gözaltına alınan ve daha önceden bir çok suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen S.A. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Yavru köpeklere cinsel istismarda bulunan sapık gözaltına alındı
Yavru köpeklere cinsel istismarda bulunan sapık gözaltına alındı
Yavru köpeklere cinsel istismarda bulunan sapık gözaltına alındı
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