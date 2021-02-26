Yavru köpeği ezip arkasına bile bakmadan gitti
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Yavru köpeği ezip arkasına bile bakmadan gitti

26.02.2021 21:30 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:37
Yavru köpeği ezip arkasına bile bakmadan gitti

ORDU'nun Kumru ilçesinde bir otomobil sürücüsü, yolun ortasında duran yavru köpeğin üzerinden geçti.

ORDU'nun Kumru ilçesinde bir otomobil sürücüsü, yolun ortasında duran yavru köpeğin üzerinden geçti. Ardından bir fırının önünde duran sürücü, ekmek aldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yavru köpeğin yardımına ise esnaf koştu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Samur Mahallesi Tekkiraz Caddesi'nde meydana geldi. Caddeye giren 06 EYE 75 plakalı otomobilin sürücüsü emekli polis memuru C.T., yol ortasında duran yavru köpeği ezdi. Birkaç metre sonra otomobilini park eden ve fırından ekmek almaya giden C.T., bir süre sonra fırından çıkarak aracına binip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Otomobilin ezdiği yavru köpek ise acı içerisinde havlamaya başladı. Yaralı köpeğin imdadına koşan bir esnaf, Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nı arayarak yardım istedi. Yavru köpek, bölgeye gelen ekipler tarafından alınarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü. Vücudunda ezilme belirtileri bulunan köpek tedaviye alındı.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay sonrası güvenlik güçleri araç plakasından yola çıkarak sürücüye ulaştı. Yavru köpeği ezen otomobil sürücüsü C.T.'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 1000 TL para cezası kesildi.

Yavru köpeği ezip arkasına bile bakmadan gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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