Yavru ayı karayolunda araçlara aldırış etmeden yürüdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yavru ayı karayolunda araçlara aldırış etmeden yürüdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yavru ayı karayolunda araçlara aldırış etmeden yürüdü

Trabzon'un Yomra ilçesinde yola inen yavru ayı araçlara aldırış etmeden yoluna devam etti.

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde yola inen yavru ayı araçlara aldırış etmeden yoluna devam etti. O anlar yoldan geçen araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Kılıçlı mahallesinde ormanlık alandan karayoluna indiği tahmin edilen yavru ayı cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobil ile seyir halindeyken bir vatandaş tarafından karayolunda yürürken görülen yavru ayı vatandaşın tepkisine aldırış etmeden yoluna devam etti. Otomobilin sürücüsü direksiyonu yavru ayının önüne kırarak ormanlık alana doğru gitmesine sağlamaya çalışsa da yavru ayı karayolundan gitmeyi tercih etti. Bir süre yavru ayıyı korumak için yanından giden otomobil sürücüsü yolun ortasından giden yavru ayıya ıslık çalsa da yolundan çeviremedi. Karayolunda araçlara aldırış etmeden yürüyen yavru ayı bir süre sonra gözden kayboldu.

(Yusuf Genç-İHA)

Yavru ayı karayolunda araçlara aldırış etmeden yürüdü

Yavru ayı karayolunda araçlara aldırış etmeden yürüdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Kazada ölen 2 kişi, asli kusurlu bulundu

Son dakika haberleri! Kazada ölen 2 kişi, asli kusurlu bulundu

 Hayatının baharındaydı! Menfeze düşen otomobilde can veren İrem öğretmen yasa boğdu

Hayatının baharındaydı! Menfeze düşen otomobilde can veren İrem öğretmen yasa boğdu

 ZEYTİNBURNU'NDA 2 DAKİKALIK 'HAYALET GÖSTERGE' HIRSIZLIĞI KAMERADA

ZEYTİNBURNU'NDA 2 DAKİKALIK 'HAYALET GÖSTERGE' HIRSIZLIĞI KAMERADA
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title