Yavru ayı, evin bodrumuna girdi
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Yavru ayı, evin bodrumuna girdi

Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde bir evin bodrumuna giren yavru ayı belediye ekibi tarafından alınarak, hayvan barınağına getirildi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde bir evin bodrumuna giren yavru ayı belediye ekibi tarafından alınarak, hayvan barınağına getirildi. 

Karasu ilçesi Küçükboğaz mevkiinde yavru ayı bir evin bodrumuna girdi. Evde yaşayanların haber vermesi üzerine Karasu Belediyesi ekipleri, yavru ayıyı evin bodrumundan alarak hayvan barınağına getirdi. Görevliler, ayının alınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi. Barınakta bulunan çalışanlar, yavru ayıyı severek ilgi gösterdi.

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, "Yavru ayı annesinden uzaklaşmış. Köpeklerin saldırısına uğramış. İhbar üzerine ekip arkadaşlarımız giderek yavru ayıyı yakalayarak barınağa getirdi. Bundan sonraki süreçte yetkililer gelerek yavru ayıyı teslim alacak" dedi.  

Karasu Belediyesi'nde görevli veteriner hekim Hamza Ayar, "Annesinden uzaklaşmış, köpeklerin saldırısına uğramış. Barınak ekiplerimiz tarafından alınarak getirildi. Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verildi. İlgili arkadaşlar gelip alacaklar. Sağlık açısından bir sıkıntısı yok. Yarın sabah Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Doğaya bırakılacak" diye konuştu. 


Yavru ayı, evin bodrumuna girdi
Yavru ayı, evin bodrumuna girdi
Yavru ayı, evin bodrumuna girdi
Yavru ayı, evin bodrumuna girdi
Yavru ayı, evin bodrumuna girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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