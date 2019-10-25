25.10.2019 16:58

Yavi Katliamı şehitleri mezarı başında anıldı

ERZURUM - Erzurum'un Yavi Mahallesinde 26 yıl önce teröristler tarafından katledilen 35 sivil vatandaş için şehitlikte anma programı düzenlendi. Anma töreninde şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesinde 26 yıl önce, 25 Ekim 1993'te teröristler mahallenin erkeklerini kahvehanede toplayıp yaylım ateşine tutarak şehit etmişti. Olay anında 33 kişi katledilmiş, yaralanan 50 kişiden ikisi ise sonradan kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

Katliamın yıl dönümü nedeniyle Yavi'de anma töreni düzenlendi. Şehitlik önünde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, mahallesi sakinleri ile katledilen 35 vatandaşın yakınları katıldı.

Törende konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, terörle mücadelenin karalılıkla devam ettiğini ifade ederek "Bugün çok önemli bir yasın elim bir hadisenin yıldönümündeyiz. Bu olayın derin acısını yaşıyoruz. 93 yılında teröristler elinde silahı olmayan vatandaşlarımızı kalleşçe şehit etti. Ben o yılları çok net hatırlıyorum. Devlet tabi ki bunun intikamını aldı. O 5 kalleş terörist o zaman etkisiz hale getirildi. Kalleşçe Türk milletine kurşun sıkanların emekli olma ihtimali yok. Çok üzgünüm şehitlerimize Allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Şehit olan 33 kardeşimiz tüm Türkiye'nin evladıdır, kardeşidir. Mücadelemiz halen daha devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir harekat yürütüyoruz. Barış Pınar'ı Harekatı insanın devletiyle gurur duymasına bir sebep. Devletimiz milletimiz el ele. Hem alanda hem de masada kazanacağız. Hiç bir ülkenin bir çakıl taşında gözümüz yok. Ben bu vesile ile Barış Pınar'ı Harekatına katılan güvenlik güçlerimizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Kardeşi şehit düşen Kemal Çimen, kardeşinin öldüğü gün akşamında nikahı olacağını belirterek halen ilk günkü acıyı çektiklerini söyledi. Çimen, "Kardeşim ile o akşam kahvehaneye gittik. O arada benim işim vardı belediyeye gittim. O sırada teröristlerin geldiğini gördüm. Daha sonra kahvehaneyi taramaya başladılar. O sırada kahveye girdiğimde herkes üst üsteydi. Kardeşim nişanlıydı o akşam nikahını yapacaktık ama onlar buna izin vermedi. Kahvede ki ön saftaki kişiler arkadakilerin üzerine devrildi. Arakadakiler gazi olarak kaldı. Daha önceden birkaç köye gelip köyü teslim ettiler. O gün televizyonda program izliyordular. O yüzden kahve o kadar kalabalıktı. İki gün önce gelmişler ama kahve kapalı olduğu için eylem yapamamıştılar. Çok yetim kaldık. O gün nasıl acı hissediyorsam şuanda aynı acıyı çekiyorum. Benim annem ve babam ölene kadar ağladılar. Biz annemizin yanında yıllarca gülemedik. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Kardeşim 22 yaşında öldü ben o günden berri bir kez düğünlerde bile oynamadım" şeklinde konuştu.

Törenin ardından Vali Memiş, katliamın gerçekleştiği kahvehaneyi gezerek o günü yaşayan tanıklardan bilgi aldı.

Kaynak: İHA