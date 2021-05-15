Yavaş Çalışan iPhone'u Düzeltmenin Yolları

Hızlı performansıyla tanınmasına rağmen zamanla yavaşlayan bir iPhone çok rahatsız edici olabilir ve günlük telefon kullanımınızı olumsuz etkileyebilir. Yorgun bir iPhone'u iyileştirmek için roket bilimi okumanıza gerek yok. Sadece aşağıdaki adımları izleyin.

Bazı nedenlerden dolayı iPhone'da gecikme sorunları ortaya çıkabilir. İPhone, çeşitli nedenlerden dolayı çok fazla donma eğilimindedir. İPhone'unuz size bazen çok mu yavaş geliyor? Hızlı performansıyla tanınmasına rağmen zamanla yavaşlayan bir iPhone çok rahatsız edici olabilir ve günlük telefon kullanımınızı olumsuz etkileyebilir. Yorgun bir iPhone'u iyileştirmek için roket bilimi okumanıza gerek yok. Sadece aşağıdaki adımları izleyin.

Yavaş Çalışan iPhone'u Düzeltmenin Yolları

İPhone'u kapatıp açın

İPhone nasıl hızlandırılır? Yapılacak ilk şey iPhone'unuzu kapatmaktır. Kırmızı sürgü görünene kadar güç düğmesine (uyku/ uyandırma düğmesi) birkaç saniye basın. Sağa kaydırın ve bir dakika bekleyin. Şimdi, ekranda Apple logosunu görene kadar aynı düğmeye basarak telefonunuzu tekrar açın.

Tüm uygulamaları kapatın

Arka planda birçok uygulama çalışırsa, telefon yavaşlar. Bu yüzden uygulamaların kapatılması tavsiye edilir. Bunu yapmak için Ana Sayfa düğmesine iki kez dokunun. Kullanmakta olduğunuz uygulamaların bir önizlemesini göreceksiniz. Uygulamalar arasında gezinmek için sola veya sağa kaydırın. Bir uygulamayı kapatmak için ekranını yukarı kaydırın.

Pili şarj edin

Bazı uygulamaların çalışması için daha fazla pil gücü gerekir. İPhone piliniz neredeyse boşsa - diyelim ki% 20'den az - iPhone'da gecikmeye neden olabilir. İPhone'unuzu bir güç kaynağına takın ve pilinin en az% 50'ye ulaşmasını bekleyin.

Safari çerezlerini ve geçmişini temizleyin

Çerezleri ve Safari geçmişini temizlemek iPhone depolama alanınızı boşaltacak ve daha fazla depolama alanı ile cihazınız daha hızlı çalışacaktır. Bunu Ayarlar> Safari'yi bul> aşağı kaydırarak "Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Temizle" yi bulup ona dokunarak yapabilirsiniz. Onaylamak için "Geçmişi ve Verileri Temizle" ye dokunun.

iPhone depolama

"İPhone'um neden bu kadar yavaş?" diye sorabilirsiniz. İPhone'unuzun saklama alanını kontrol etmeyi deneyin. Belki cevabı orada bulabilirsiniz. Tam veya neredeyse dolu bulursanız, bu iPhone performansınızı bozabilir. Ayarlar >> Genel >> Depolama ve iCloud Kullanımı'nı açın. Burada, kullanılan depolama alanı ve boş alan hakkındaki bilgileri bulacaksınız.

Fotoğrafları ve videoları silin

İPhone'unuz yavaş çalışıyorsa bunun nedeni iPhone depolama alanınızın dolması olabilir. Fotoğrafların ve videoların silinmesi bellekte yer açabilir. Önce onları yedeklemeniz gerektiğinden emin olun. Bunu yapmak için Fotoğraflar uygulamasını başlatabilir> Albüm adına dokunabilir> ekranın sağ üst tarafındaki Seç'e basabilirsiniz. Ardından tüm fotoğrafları tek tek seçin. Bunları sildikten sonra, "Son Silinmiş" albümünü de boşalttığınızdan emin olun. Tekrar Fotoğraflar> Son Silinmiş> Seç> Tümünü Sil'e gidin.

Uygulamaları güncelleyin

Belirli bir uygulamayı kullanırken iPhone'da geciken bir sorun bulursanız, uygulamayı güncellemeyi deneyin. Önce App Store'a giderek o uygulama için bir güncelleme olup olmadığını öğrenin ve ekranın sağ alt köşesindeki "Güncelle" bölümüne tıklayın. Bu pencerede o uygulamanın adını görürseniz, yanındaki "Güncelle" düğmesine dokunun.

Bazı uygulamaları silin

Gecikme sorunu olan uygulama için bir güncelleme yoksa, onu silin. Daha sonra yeniden yükleyebilirsiniz. Ana ekranda, o uygulama simgesine dokunup titreyene kadar basılı tutun. Üzerinde "x" işaretini göreceksiniz. İşlemi onaylamak için o işarete dokunun ve bir açılır pencerede "Sil" e basın.

Otomatik güncelleme özelliğini kapatın

Apple, Otomatik İndirme özelliğini iOS 7 aracılığıyla tanıttı. Bu harika ve kullanışlı bir özelliktir, ancak onu kapatmak iPhone'unuzun daha hızlı çalışmasını sağlayabilir ve pil ömrünü uzatabilir. Ayarlar> iTunes ve App Store> seçeneğine gidin ve Otomatik İndirmeler'i kapatın. Yeşilden gri renklere dönene kadar tüm düğmelere dokunun.

Arka planda uygulama yenilemeyi devre dışı bırakın

Arka plan uygulaması yenilemesi, uygulamaların içeriğinin sürekli olarak minimum pil azaltımı ile güncellenmesi ve bu da aslında iPhone'un tüm bu işlemleri devam ettirmesi gerektiği anlamına geliyor. En iyi seçenek, arka planda uygulama yenilemeyi kapatmaktır. Arka planda uygulama yenilemeyi devre dışı bırakmak basittir.

Ayarlara git

Genel'e dokunun ve arka plan seçeneğini kapalı olarak ayarlayın.

Seçeneği tamamen kapatmanız gerekmez - bunu yalnızca istediğiniz uygulamalar için, anahtarı bir uygulamanın hemen yanında hareket ettirerek yapabilirsiniz.

Şeffaflığı ve Hareketi Azaltın

İlgili kare hızı düşüşleri nedeniyle de iPhone yavaş çalışıyor olabilir. Animasyon efektlerini devre dışı bırakmak sorunu çözebilir. Bu, yalnızca solma efektinin eklenmesiyle çalışır. Sadece cihazın daha hızlı çalışmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dalgalı animasyonları da en aza indirir. Animasyonları kapatmak kolaydır, sadece Ayarlar> Genel> Erişilebilirlik> Hareketi Azalt seçeneğine gidin. Bu anahtarı açın ve işlem tamamdır. Şeffaflığı azaltmak için Ayarlar> Genel> Erişilebilirlik> Kontrastı Artır seçeneğine gidin, Açık konuma getirmek için yanındaki düğmeye dokunun.

Siri Önerilerini devre dışı bırakın

Siri, iPhone'daki uygulamaları çalıştırmak için kullandığınız İnternet bağlantısını kullandığından iPhone'unuzun performansını düşürebilir. Ayarlar> Genel> Spotlight> Siri Önerileri'ne gidin, kapatmak için özelliğin yanındaki yeşil düğmeye dokunun.

İOS'u güncelleyin

İPhone'u yakın zamanda geri yüklediyseniz, ancak son zamanlarda cihazınızın biraz geciktiğini fark ettiyseniz, indirilebilecek yeni bir iOS sürümü olup olmadığını kontrol edin. İOS, performansı en üst düzeye çıkarmak ve gecikmeyi en aza indirmek için düzenli olarak güncellenir. Cihazınızı bir güç kaynağına ve bir Wi-Fi ağına bağlayın. Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye gidin ve İndir ve Yükle veya Şimdi Kur'a dokunun.

Tüm ayarları sıfırlayın

Bu yöntem iPhone'unuzdaki dil ayarı, klavye vb. gibi tüm ayarları sıfırlayacaktır. Bunu yapmakla herhangi bir veri kaybetmeyeceğiniz için endişelenmenize gerek kalmaz. Ayarlar> Genel> Sıfırla> Tüm Ayarları Sıfırla seçeneğine gidebilirsiniz. Parolanızı girin ve onaylamak için "Tüm Ayarları Sıfırla" ya dokunun.

İTunes'u kullanarak iPhone'unuzu fabrika ayarlarına geri yükleyin

Geri yükleme yöntemi, telefonu her zaman daha hızlı hale getirir. Her cihazın arada bir ihtiyaç duyduğu şey, yeni bir başlangıçtır.

Bunun için iPhone'u, iTunes'un en son sürümünün yüklü olduğu PC'ye bağlayın. ve dosyalarınızı yedekleyin.

İPhone ile birlikte gelen kabloyu kullanarak iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağlayın.

Aygıtınızı iTunes'da seçin ve Özet panelinden "iPhone'u Geri Yükle" seçeneğini seçin.

Eyleminizi onaylamak için iPhone'u Geri Yükle'yi tıklayın.

iTunes, iPhone'unuzu silecek ve iOS'un en son sürümünü yükleyecektir.

Bu tamamlandığında iPhone'unuzu yeni bir cihaz olarak ayarlayın.

Bu sorunlar/ çözümler iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ta bulunur ve etkilidir.

Kaynak: Tekmoloji