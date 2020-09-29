Yatarak yolculuk eden motosiklet sürücüsü bin 360 lira ceza yedi

Bursa'da akşam vakti motosikletinin üzerinde yatarak yolculuk eden sürücü diğer yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. Emniyet ekipleri trafikte tehlike saçan yolcuyu tespit ederek ehliyetini iptal ederken bin 360 TL para cezası kesti.