Yatarak yolculuk eden motosiklet sürücüsü bin 360 lira ceza yedi
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Yatarak yolculuk eden motosiklet sürücüsü bin 360 lira ceza yedi

29.09.2020 15:24 | Son Güncelleme: 29.09.2020 16:15

Bursa'da akşam vakti motosikletinin üzerinde yatarak yolculuk eden sürücü diğer yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. Emniyet ekipleri trafikte tehlike saçan yolcuyu tespit ederek ehliyetini iptal ederken bin 360 TL para cezası kesti.

Bursa'da motosikletinin üzerinde yatarak yolculuk eden ve trafiği tehlikeye sokan sürücünün o anları sosyal medyada yayınlandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tehlike saçan motosiklet sürücüsünü tespit edip ehliyetini iptal ederek sürücüye bin 360 lira da ceza kesti.

HEM KENDİ CANINI HEM DE BAŞKALARININ CANINI HİÇE SAYDI

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi'nde ilerleyen 16 UBY 49 plakalı motosiklet sürücüsü motosikletinin üzerinde yatar vaziyette trafikte seyrederek kazaya adeta davetiye çıkardı. Motosikletli magandanın o anları cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen trafik polisleri plakası belirlenen motosikletin sürücüsünü kısa sürede yakalayıp ehliyetini iptal etti. Polis ayrıca motosikletli şahsa trafik güvenliğini tehlikeye düşürüp başkalarının canını hiçe saydığı gerekçesiyle bin 360 lirada para cezası uyguladı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Yatarak yolculuk eden motosiklet sürücüsü bin 360 lira ceza yedi
Yatarak yolculuk eden motosiklet sürücüsü bin 360 lira ceza yedi
Yatarak yolculuk eden motosiklet sürücüsü bin 360 lira ceza yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 16:15:46. #1.14#
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