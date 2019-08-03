"Yatırımcının önünün açılması lazım"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Sivaslı sanayicilerin teşviklerden üst düzeyde istifade edebilmeleri amacıyla "Teşvik Yasası ve Yeni Uygulamalar" konulu program düzenlendi.

TSO konferans salonunda gerçekleşen programda konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin'e davetlerine katıldığı için teşekkür etti.

Bu tür toplantıların sürekli yapılmadığını aktaran Eken, "Teşvikle ilgili valimiz, belediye başkanımızla sürekli istişare yapıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde göreve geldiğimiz süre içerisinde teşvik kapsamını Sivas'ta hak ettiği yerde olmadığını hep savunduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas'a geldiği zaman Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin özel teşvike alınmasının müjdesini verdiğini hatırlatan Eken, şunları kaydetti:

"Demirağ OSB bizim için çok önemli. Ama mevcuttaki organize sanayimiz de çok önemli. Sonuçta oradaki yatırımcı arkadaşlarımızın da bir şekilde önünün açılması lazım veya yeni gelecek yatırımcıların da önünün açılması lazım. Bununla ilgilide yine girişimlerimiz devam ediyor ama tabi devletin de kendine göre politikaları var. Biz Sivas olarak en azami şekilde bu işten yararlanacağımızı takip ediyoruz. Demirağ OSB'nin en kısa zamanda teşvik kapsamına alındığının açıklanmasını dört gözle bekliyoruz."

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise programın önemine değinerek "Herkes emin olsun ki sayın valimiz, biz, milletvekillerimiz, TSO, ilgili oda başkanlarımızla, şehrin tüm dinamikleri ile birlikte Sivas'ı yatırım yapılabilme konusunda daha cazip hale nasıl getirebiliriz bunun mücadelesini veriyoruz." açıklamasını yaptı.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sivil toplum örgütleriyle, siyasetçilerin iyi bir güç birliğiyle istihdamla ilgili bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin ise yaptığı sunumda devletin teşvik politikasını anlattı.

Kaynak: AA