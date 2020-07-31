İnsanlıktan nasibini alamayan adam öz annesine işkence yaparak hastanelik etti Yatalak annesine işkence eden şahsı torunu tutuklattı. Denetimli serbestlik ile serbest bırakılan zanlının salıverilmesinden memnun olmayan yaşlı kadının yakınları, zanlının daha fazla ceza almasını istiyor.

Elazığ'da yatalak olan öz annesine işkence yaparak hastanelik eden A.D. denetimli serbestlik ile bırakıldı. Yaşanan olaydan dolayı çok sinirli olan yaşlı kadının torunu Muhammet D. "Bunun gibi insanlar dışarıda dolaşmasın" dedi. Yaşanan anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Güzel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatalak olan 3 çocuk annesi Rahime D., oğlu A.D. tarafından işkenceye maruz kaldı. O anlar ise evdeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde şahsın annesinin ağzını sıkması ve ardından bez sokmaya çalışmasının ardından yaşlı kadının gözyaşları içerisinde feryat etmesi yer aldı.

TORUNU ŞİKAYETÇİ OLDU

Çekilen görüntü, merkeze bağlı Yolüstü köyünde oturan torunu Muhammet D.'ye gönderildi. Görüntüleri gören torunu, köy muhtarı Mehmet Bayram ile birlikte karakola giderek şikayetçi oldu. Eve giden polis, şahsı gözaltına alırken, kadın ise köye getirildi. Haber verilmesi üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri doktorla birlikte köye gitti. Yapılan muayenede vücudunun çoğu yerinde ve dilinde morluklar olan kadın, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Şüpheli evlat ise polis tarafından gözaltına alınıp ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs denetimli serbestlik şartı ile serbest kaldı.

"DİLİ MOSMORDU"

Babaannesi yapılanın büyük bir vahşet olduğunu belirten Muhammet D., "Görüntü, Eskişehir'deki dayımın oğluna ve ardından bana geldi. Hemen hareket geçerek gerekeni yaptık. Polisle eve gittik ve adam gözaltına alındı. Babaannemin vücudunda morluklar var. 2 kolu ve diz kapakları kömür gibiydi. Yanağı kıpkırmızı olmuştu. Dili mosmordu. Nasıl bir insan bu. Dilinin altındaki ince tabakayı bile koparmış. Şu an yoğun bakımda yatıyor. Ben daha ne söyleyeyim. Denetimli olarak serbest bırakılmış. Daha fazla ceza almasını istiyoruz. Bunun gibi insanlar dışarıda dolaşmasın" diyerek kızgınlığını dile getirdi.

Kaynak: İHA