Yatak odasında karısını başka biriyle basan adam, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı

Güney Afrika'da yaşayan bir adam eve geldiğinde yatak odasından sesler geldiğini duydu ve eşini başka bir adamla yakaladı. Bir yaşındaki çocuklarının yanında karısını ve sevgilisini uygunsuz halde yakalayan adam, o anları cep telefonu ile kaydedip sosyal medyada paylaştı.

"SEN OLSAN NE HİSSEDERDİN?" DİYE SORDU

Sakinliğini koruyan adam oturup karısı ve sevgilisiyle konuştu. Karısı ile beraber yakaladığı adama "İşten eve geldiğinde karını başka biriyle, bir yaşındaki çocuğunun yanında yakalasan ne hissederdin" gibi sorular soran koca, karısına ise "Benimle mutlu değilsen evliliği bitirebilirdin. Başka bir adamı yatak odamıza alıp beni ailem ve dostlarımın yanında küçük düşürmeye hakkın yok" dedi.

Karısı ve yanındaki sevgilisi, sorulara cevap vermedi. Adam, videoyu binlerce kişi ile paylaşarak ikiliyi ifşa etti.