Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı

İngiltere'de bir muhtar, köyündeki yatalak bir kadının odasına girip hırsızlık yaptı. Daha sonra can çekişen kadın için ambulans çağırıp hastaneye götürülmesine yardım etti. Hırsızlık yapan muhtarın foyası, hayatını kaybeden kadının çocukları tarafından odasına yerleştirilen kamera sayesinde ortaya çıktı.

İngiltere'nin Northampton şehrinde sadece emeklilerin yaşadığı bir köyün muhtarı olan 33 yaşındaki Adam Brooks, ölmek üzere olan 83 yaşındaki kadının odasına girip parasını çaldıktan sonra ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan kadın birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde kadının parasını çaldığı tespit edilen Adam'a 27 ay hapis cezası verildi.

HASTA KADININ PARA VE MÜCEVHERLERİNİ ÇALDI

Hayatını kaybeden kadının ailesi, hasta kadının yatağının başına konulan kamera görüntülerine bakınca muhtarın yaptığı hırsızlık ortaya çıktı. Can çekişen kadın hasta yatağında yardım beklerken, muhtar ise o anlarda odada bulunan paraları ve mücevherleri çaldı. Tüm çekmeceleri kontrol ettiği görülen şahsın o anlarına ait görüntüleri polise verildi.

AMBULANSA TAŞINMASINA YARDIM ETMİŞ

Hayatını kaybeden kadının çocukları Kevin ve Martin, yatalak annelerini izlemek için yatağın başına kamera koyduklarını, annelerinin vefatından sonra son saatlerinde neler yaptığını görmek için kamera kayıtlarına baktıklarını söyledi. Acılı aile, kamerada gördükleri karşısında gözlerine inanamadıklarınıaktardı.

HAPİS CEZASI ALDI

Ölmek üzere olan kadının parasını çaldıktan sonra ambulans çağıran ve yaşlı kadının ambulansa taşınmasına yardım eden muhtara 27 ay hapis cezası verildi.