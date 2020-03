Yastıklı cinayet sanığına 'iyi hal' indirimiyle 11 yıl 8 ay ERZURUM'da suçu husumetlisinin üzerine atıp, kan parası almak için iple sırtına 2 yastık bağlayarak, kendisine ateş ettiren arkadaşı Zafer Kuzu'yu (24) vurup ölümüne neden olan Fatih Yılmaz (18) ile yastık bağlamasına yardım eden F.Y.T. (17) hakkında karar çıktı.

Olay, 30 Haziran 2019 günü Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Naip Sokak'ta meydana geldi. Sırtından pompalı tüfek ile vurulan Zafer Kuzu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetin ardından şüpheli olarak gözaltına alınan Fatih Yılmaz, Zafer Kuzu'nun bir iş yerinde hükümlü kadrosunda çalıştığını, işten çıkarılacağı korkusuyla hastaneye yatıp, rapor almak istediğini, bu nedenle yaptıkları plan doğrultusunda arkadaşını sırtına 2 yastık bağladıktan sonra vurduğunu anlattı. Fatih Yılmaz tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Olay sırasında beraberinde bulunan F.Y.T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

KAN PARASI İÇİN PLAN YAPTILARSoruşturma aşamasında savcılık, Zafer Kuzu hakkında denetimli serbestlik müdürlükleri ile infaz bürolarında kayıt ve kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı olmadığını belirledi. Kuzu'nun iş yerinde denetimli serbestlik kapsamında çalışmadığı, işten çıkarılma durumu bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine ikinci kez ifadesi alınan Fatih Yılmaz, Kuzu'nun olayı davalı olduğu hasmından kan parası almak için planladığını söyledi. Fatih Yılmaz ile F.Y.T. hakkında, 'olası kastla öldürme' suçundan Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Şüphelilerin çelişkili ifadeler verdikleri vurgulanan iddianamede, "Zafer Kuzu'nun sırtına yastık bağlayarak kendisini vurdurtmasındaki gerçek amacın hasımlarından kan parası almak" olduğu kaydedildi. 'OĞLUMU İNFAZ ETTİLER'Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, Zafer Kuzu'nun eşi Ayşe Kuzu ile babası Abdulkadir Kuzu sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Abdulkadir Kuzu, sanıkların her seferinde farkı ifadeler verdiğini, oğlunu infaz ettiklerini söyledi. Evladının katillerinden birinin dışarıda gezdiğini belirten Kuzu, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğini ifade etti.'CAHİLLİĞİMİZDEN NE İSTEDİYSE YAPTIK'Zafer Kuzu'yu ağabeyi olarak gördüğünü belirten Fatih Yılmaz, "Çatı katına evde kullanmadığımız eşyaları koyuyorduk. Yastık ve minderler de vardı. Her şey onun isteği üzerine oldu. Yastığı bağlama amacımız yaralanmasını engellemek, o bölgeye isabet etmesini önlemekti. Cahilliğimizden ne istediyse yaptık. Çok pişmanım. F.Y. ve ben çocukluktan beri arkadaşız. Elimize oyuncak silah bile almadık" dedi.'KUŞA BİR ŞEY YAPMIYOR, BANA MI YAPACAK?'Suça sürüklenen çocuk sanık F.Y.T. ise olayı kasten gerçekleştirmediklerini savundu. F.Y.T., "Eğer kasten yapmış olsaydık hastaneye götürmezdik. Tüfeği Zafer ağabey kendisi getirmişti. İçindeki mermiyi gösterdi. Küçük boncuk kadar şeyler vardı. Bize 'Bunlar kuş mermisi, kuşa bile şey yapmıyor, bana mı yapacak?' dedi. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim" diye konuştu.İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDIMahkeme heyeti, F.Y.T.'nin 'olası kastla öldürme' suçunu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden beraatına karar verdi. Heyet, Fatih Yılmaz'ın yaptığı eylemin ise 'netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçunu oluşturduğuna kanaat getirerek önce 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın pişmanlığını göz önünde bulunduran mahkeme, iyi hal indirimi ile Yılmaz'ı 11 yıl 8 ay hapis cezasına mahküm etti. Yılmaz'ın hükümle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Karar sonrası Zafer Kuzu'nun eşi, "Sanıkların yüzüne bir şey söylemek istiyorum. Vicdanınız rahat mı?" diyerek duruşma salonundan çıktı.

Kaynak: DHA