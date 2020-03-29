Yastık yıkanınca ağlayan doktorun oğlu: Babam eve gelmediği için üzülüyorum
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Mehmet Deniz, Karakeçili, Erzincan, Güncel

Yastık yıkanınca ağlayan doktorun oğlu: Babam eve gelmediği için üzülüyorum

Yastık yıkanınca ağlayan doktorun oğlu: Babam eve gelmediği için üzülüyorumERZİNCAN'da, koronavirüs salgını nedeniyle uzun saatler çalışmak zorunda kalan babası Doç. Dr. Faruk Karakeçili'nin kokusunun sindiği yastık kılıfı yıkanınca gözyaşlarına boğulan 8 yaşındaki Mehmet Deniz, konuştu.

29.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:16
Yastık yıkanınca ağlayan doktorun oğlu: Babam eve gelmediği için üzülüyorum

Yastık yıkanınca ağlayan doktorun oğlu: Babam eve gelmediği için üzülüyorum

ERZİNCAN'da, koronavirüs salgını nedeniyle uzun saatler çalışmak zorunda kalan babası Doç. Dr. Faruk Karakeçili'nin kokusunun sindiği yastık kılıfı yıkanınca gözyaşlarına boğulan 8 yaşındaki Mehmet Deniz, konuştu. Babasının eve gelemediği için çok üzüldüğünü söyleyen Mehmet Deniz, "Babamın işi çok uzun olduğu için bazen eve gelemiyor, yastığıma kokusu sinmişti, değiştirdiklerinde ağladım. Babam eve gelemediği için çok üzülüyorum" dedi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, koronavirüs salgını nedeniyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun saatler görev yapmaya başladı. Evli ve 3 çocuk babası olan Karakeçili'nin, hastaların tedavileri ve takibi nedeniyle evine gidemediği günler oldu. Doç. Dr. Faruk Karakeçili'nin oğlu Mehmet Deniz, hasret kaldığı babasının özlemini, zaman zaman birlikte yattığı yastığı geçen kokusu ile gidermeye çalıştı.

YASTIK YIKANDI, GÖZYAŞINA BOĞULDU

Doç. Dr. Faruk Karakeçili'nin eşi hemşire Pınar Baysal Karakeçili, bu durumdan habersiz, oğlunun yastık kılıfını değiştirip yıkadı. Bunu fark eden Mehmet Deniz, gözyaşlarına boğuldu. Annesinin ağlama nedenini sorduğu Mehmet Deniz Karakeçili, "Yastığımın kılıfını değiştirmişler, babamın kokusu gitmiş, yumuşaklığı gitmiş, önceki yastığım güzel kokuyordu, babamı özledim" diyerek uzun süre ağladı.

Mehmet Deniz'in doktor babasına duyduğu özlem dolu bu anlar, kaydedilip sosyal medyada yer alınca izleyenleri de duygulandırdı.

ÜÇ KARDEŞTEN DUYGU YÜKLÜ İFADELER

Görüntüler sonrası Mehmet Deniz Karakeçeli, 10 yaşındaki ablası Diyar ve 6 yaşındaki kız kardeşi Deren, Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Karakeçeli kardeşler, çok özledikleri babaları ile yeniden zaman geçirmek istediklerini söyledi. Kardeşlerden en küçüğü olan Deren Karakeçili babasına özlemi anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Babasını özlediği için ağladığı video ile izleyenleri duygulandıran Mehmet Deniz Karakeçili, "Babamın işi çok uzun olduğu için bazen eve gelemiyor, yastığıma kokusu sinmişti, değiştirdiklerinde ağladım. Babam eve gelemediği için çok üzülüyorum. İnşallah bu kötü günler gider ve birlikte yeniden vakit geçirebiliriz" dedi.

Diyar Karakeçili ise salgına yol açan virüsle konuşma imkanı olsa, neden böyle bir şey yaptığını sormak istediğini ifade ederek "Babamı aşırı derecede özlüyorum. Bu hastalık inşallah hemen biter" diye konuştu.

Yastık yıkanınca ağlayan doktorun oğlu: Babam eve gelmediği için üzülüyorum

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Yastık yıkanınca ağlayan doktorun oğlu: Babam eve gelmediği için üzülüyorum

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