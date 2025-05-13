Yasmin Levi MEB konser verecek mi? Yasmin Levy konseri iptal oldu mu?

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı salonda vereceği konser tepkilere neden oldu. Peki, Yasmin Levi MEB konser verecek mi? Yasmin Levy konseri iptal oldu mu?

YASMİN LEVY KONSERİ İPTAL OLDU MU?

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı salonda vereceği konser tepkilere neden oldu. Tepkilerin büyümesinin ardından konser iptal edildi.

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser ortalığı karıştırdı. Olayın öğrenilmesinin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Vatandaşlar 15 Mayıs'ta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ankara Beşevler'deki MEB Şura Salonu'nda verilecek konserin iptal edilmesini istedi. Bakanlık, kiralama usulüyle verilen salonun kullanımına ilişkin takdir yetkisini kullanarak salon kiralamasını iptal etti.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları Yasmin Levy'nin İsrail ordusunda aktif görev alan keskin nişancı Noam Zizi'yi sosyal medyada takip ettiğini öne sürmüştü.