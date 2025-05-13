Trump gelirse Putin de İstanbul'a gelecek

Trump, İstanbul'a gelmek için şartını açıkladı
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi

İsrailli şarkıcı Ankara'da konser verecekti, bakanlık iptal etti
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü

Kocasını sevgilisine öldürttü!

Yasmin Levi MEB konser verecek mi? Yasmin Levy konseri iptal oldu mu?

Yasmin Levi MEB konser verecek mi? Yasmin Levy konseri iptal oldu mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli müzisyen Yasmin Levy'nin Ankara'da MEB'e bağlı salonda vereceği konser, tepkilerin odağı oldu. Peki, Yasmin Levi MEB konser verecek mi? Yasmin Levy konseri iptal oldu mu?

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı salonda vereceği konser tepkilere neden oldu. Peki, Yasmin Levi MEB konser verecek mi? Yasmin Levy konseri iptal oldu mu?

YASMİN LEVY KONSERİ İPTAL OLDU MU?

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı salonda vereceği konser tepkilere neden oldu. Tepkilerin büyümesinin ardından konser iptal edildi.

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser ortalığı karıştırdı. Olayın öğrenilmesinin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Vatandaşlar 15 Mayıs'ta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ankara Beşevler'deki MEB Şura Salonu'nda verilecek konserin iptal edilmesini istedi. Bakanlık, kiralama usulüyle verilen salonun kullanımına ilişkin takdir yetkisini kullanarak salon kiralamasını iptal etti.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları Yasmin Levy'nin İsrail ordusunda aktif görev alan keskin nişancı Noam Zizi'yi sosyal medyada takip ettiğini öne sürmüştü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız

"Birliklerimiz hazır" diyerek duyurdu! Netanyahu'dan katliam planı
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun

Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.