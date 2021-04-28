Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, gönlünü basketbolcu Can Korkmaz'a kaptırdı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, gönlünü basketbolcu Can Korkmaz'a kaptırdı. Aşkı, 25 yaşındaki genç kızın yanlışlıkla paylaştığı video ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz aylarda erkeklere ve aşka güveni olmadığını söyleyen Yasmin kalbini basketbolcu Can Korkmaz'a kaptırdı.

25 yaşındaki güzel, önceki gün Instagram'ın hikaye bölümünden bir erkeğin kolunun göründüğü manzara videosunu paylaşıp sildi. Aynı manzaradan ve aynı açıdan paylaşım yapan basketbolcu Can Korkmaz, Yasmin Erbil ile olan gizli birlikteliğini ele verdi. İkilinin bu dikkatsizliği sürpriz aşkı ortaya çıkardı.

ERKEKLERE GÜVENMEM

Geçtiğimiz günlerde aşk üzerine konuşan Yasmin Erbil şunları söylemişti:

Ben çok zor güvenirim ve kimse için mücadele edemem. Benim için mücadele edilsin isterim. Benim büyüdüğüm ortam zaten yanlış. Onun bana emek vermesi lazım.

Bir sorun olduğunda onu orada çözmem gerekiyor ama ben yüzleşmekten kaçıyorum. Gerçi böyle anlatınca da Can Manay gibi garip bir adam istediğim de düşünülmesin

Çocukluğumdan beri babamın evinde çok şey gördüm, çok şey yaşadım. O yüzden biraz çabuk büyüdüm. Sadece ikili ilişkide değil arkadaşlarıma da kolay kolay güvenmem.

Babam gibi bir erkeği hiç beğenmem. Mesela bir ortamda babam gibi çok karizmatik, esprili, masadaki herkesin onunla ilgilendiği bir tip varsa ben hiç ona bakmam. Onunla ancak arkadaş olurum. Daha ağırlığı olan, ilgisini hemen belli etmeyen, ağırbaşlı ve güçlü erkeklerden hoşlanıyorum.

Kaynak: Hürriyet