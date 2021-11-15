- Yaşlıların çöpten yiyecek toplama görüntüleri Rusya'yı ayağa kaldırdı

MOSKOVA - Rusya'da bir marketin önündeki çöp konteynerına atılan gıda maddelerini toplamak için birbiriyle yarışan yaşlıların görüntüsü Rusya'da tepkilere neden oldu.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde kalan Novosibirsk şehrinde bir market zinciri önündeki çöp konteynerına atılan gıda maddelerini çok sayıda yaşlı toplamaya çalışırken, aralarında gençlerin de olduğu görüldü. Yanlarında getirdikleri poşetlere atılan sebze, meyve ve son kullanma tarihi geçmiş gıda maddelerini dolduran kişiler, bu yiyecekleri evlerine götürdü. Bu anları görüntüleyen bir Rus, o anları sosyal medyada paylaşılırken, birçok kullanıcı da bu görüntüleri tekrar paylaşarak ülkedeki yoksulluğa tepki gösterdi. Ruslar, ülkede artan gıda fiyatları nedeniyle halkın zor durumda kaldığını savunarak bu konuda Rus hükümetine tepki gösterdi.

Putin, tavsiyelerde bulunmuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz Eylül ayında yapılan seçimlerin ardından milletvekillerine seslenerek ülkesindeki en temel sorunun yoksulluk ve gelir dağılımındaki adaletsizlik olduğunu vurgulamıştı. Yeni seçilen vekillere tavsiyelerde bulunan Putin, ülkesindeki tüm bölgelerde üretim, gelir adaletsizliğinin giderilmesi ve sosyal konulara özen gösterilmesini istemişti.