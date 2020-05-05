Yaşlılar ve çocuklar sokağa çıkmayı heyecanla bekliyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir süredir sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındakilerin, belirli gün ve saatlerde dışarıya çıkabileceklerinin açıklanması, sevinçle karşılandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir süredir sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındakilerin, belirli gün ve saatlerde dışarıya çıkabileceklerinin açıklanması, sevinçle karşılandı.

Kırklareli'nde özel gereksinimli oğlu ile Karahıdır Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Hüseyin Kahya, evinin bahçesinde flüt ve darbuka çalarak zaman geçiriyor.

Kahya, AA muhabirine, dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını televizyondan izlediğini ve büyük bir heyecan yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 30 gündür evde olduğunu, sadece bahçeye çıkabildiğini anlatan Kahya, "Evde çok hareketsiz kaldım. Yaşlılarda zaten uzun süre hareket etmediği zaman kemik erimesi başlıyor. Bizde 20-25 yaşındaki insanlar gibi direnç yok." dedi.

Kahya, en çok torunlarını görmeyi özlediğini, pazar günü torunları ile uzaktan görüşerek doğada yürüyüş yapacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bilim Kurulu üyelerine teşekkür eden Kahya, dışarıya çıkacak yaşlı ve gençlerin sosyal mesafe kuralına uymalarını ve maske takmalarını istedi.

Bademlik Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Arda Yağız Çanlı ise arkadaşları ile sokak arasında futbol oynamayı çok özlediğini söyledi.

Çanlı, dışarı çıkınca bisiklete bineceğini ve futbol oynayacağını anlatan Çanlı, alınan kararın kendisini çok sevindirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün normalleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, 65 yaş üstünün ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde 4 saat süreyle dışarı çıkabilme imkanı getirildiğini, 0-14 yaş arasının 13 Mayıs'ta 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabileceklerini, 15-20 yaş grubunun ise 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA