Yaşlı ve engellilerin evleri pırıl pırıl

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yardıma muhtaç, yalnız yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşların evleri tek tek temizleniyor.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yardıma muhtaç, yalnız yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşların evleri tek tek temizleniyor.

Samsat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen, 'Temiz evim vefa projesi' kapsamında, Samsat ilçesinde bulunan 4 mahalle ve 16 köyde yardıma muhtaç, yalnız yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine en az ayda iki kez gidilerek temizlik ve bakımları yapılıyor.

Bu proje kapsamında bir araç kiralanarak 3 kişinin kısmi zamanlı olarak istihdam edildiğini belirten Kaymakam Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Samsat ilçesi mahalle ve köylerinde bulunan yardıma muhtaç, kendisine bakacak kimsesi olmayan, yalnız ve günlük işlerini idame ettirebilecek durumda olmayan, devlet veya özel firmalar tarafından kurulan huzurevi gibi kurumlara yerleşemeyen veya yerleşmek istemeyen vatandaşların mevcut evlerinin tüm temizlik işlerinin yapılarak hayatla olan bağlarının güçlendirildiğini söyledi.

Kaymakam Alemdaroğlu, "Ömrünün büyük bir kısmını topluma hizmet ile geçirmiş insanların bakıma muhtaç oldukları dönemde de insan onuruna yakışır şekilde yaşama hakları vardır. Yaşlı ve engelli bireylerimizin toplumla bütünleşmesi ve yaşama bağlı kılınmaları gerekir. İlçemiz genelinde yerinde yapılan incelemelerde 30 ailenin yardıma ve bakıma muhtaç, kimsesi olmayan ancak huzurevi hizmeti istemeyen yaşlı ve engellileri bulundukları sosyal çevreden ayrılmadan evde temizlik hizmetlerine ihtiyaçları oldukları tespit edildi. Bunun için yapılan projemiz kabul gördü ve çalışmalarımıza başladık. Dezavantajlı gruplar olan bu vatandaşlarımızın hayata bağlılıkları, tebessümleri, mutlulukları ve duaları bizleri daha da motive etmektedir" dedi.

Evleri temizlenen yaşlılardan Nuriye Sonuç ise "Her hafta gelip evimizi temizliyorlar. Allah kendilerinden, hükumetimizden de razı olsun" şeklinde konuştu.

Samsat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Mustafa Tepe ise konuşmasında, "Samsat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak 2021 yılındı temiz evim vefa projesi yaptık. Bu proje kapsamında ilçemizde 30 engelli ve yaşlı ailemizi ziyaret ediyoruz. Bu ailelerimizin temizlik ve bakım işlemlerini yapıyoruz. Bu proje sürdürüle bilir bir projedir. Önümüzdeki yıllarda da bu projenin devamını yapmayı düşünüyoruz" cümlelerini kullandı.

Evleri temizlemeye giden Ayten Tümay ise konuşmasında, "Bizler yaşlılarımızın evine gelip temizliklerini yapıyoruz 15 günde bir. Kaymakamlık bünyesinde yapıyoruz. Yaşlılarımızın hem duasını alıyoruz hem de onların temizliğini yapıyoruz. Bizlerde mutlu oluyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı