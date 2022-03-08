Yaşlı kadınların ziynet eşyalarını gasp eden 2 şahıs tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaşlı kadınların ziynet eşyalarını gasp eden 2 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yaşlı kadınların ziynet eşyalarını gasp eden 2 şahıs tutuklandı

Kırıkkale'de yaşlı kadınların ziynet eşyalarını gasp eden 2 şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de yaşlı kadınların ziynet eşyalarını gasp eden 2 şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de Selim Özer Mahallesi'nde yaşayan M.Ü. (85) ve N.E.'nin (76) evine gece saatlerinde pencereyi kırarak giren 2 şahıs, kadınların altın bilezik ve yüzüklerini gasp etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve bekçi sevk edildi. Yapılan teknik fiziki takip neticesinde İİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirledikleri M.M. ve C.Ö. isimli şüpheli şahısları yakaladı. Emniyete götürülen 2 şahsın üzerinde 5 bin 650 lira bulundu. Alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale, Polis, Gasp, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title