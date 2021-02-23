Yaşlı kadının çantasını çalan kapkaççı yakalandı
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Yaşlı kadının çantasını çalan kapkaççı yakalandı

23.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:49
Yaşlı kadının çantasını çalan kapkaççı yakalandı

ADANA'da, yolda yürüyen Gülser Tarakçı'nın (62) içerisinde 180 lira para ve cep telefonunun olduğu çantayı alarak kaçan kapkaççı Burak Bozdoğan (28), polis ekiplerince yakalandı.

ADANA'da, yolda yürüyen Gülser Tarakçı'nın (62) içerisinde 180 lira para ve cep telefonunun olduğu çantayı alarak kaçan kapkaççı Burak Bozdoğan (28), polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 17 Şubat günü merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Evine gitmek için yolda yürüyen Gülser Tarakçı'nın arkasından yaklaşan kişi, yaşlı kadının içerisinde 180 lira para ve cep telefonunun olduğu çantayı alıp, kaçtı. Çığlık atan kadının seslerini duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren kapkaççının Burak Bozdoğan olduğunu tespit etti. Polis, Bozdoğan'ın Huzurevleri Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Adrese baskın yapan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen Bozdoğan, ifadesinde, sokaklarda yaşadığını ve paraya ihtiyacı olduğu için kapkaç yaptığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak Bozdoğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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