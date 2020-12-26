Son dakika genel: Yaşlı kadını sırtında taşıyan polis ailesini gururlandırdı
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Son dakika genel: Yaşlı kadını sırtında taşıyan polis ailesini gururlandırdı

26.12.2020 14:30 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:13

Son dakika haberine göre Yaşlı kadını sırtında taşıyan polis ailesini gururlandırdı Çorumda yaşlı kadını sırtında taşıyarak merdivenden çıkaran polis memurunun Osmaniye'deki ailesi, kendisiyle gurur duyduklarını söyledi Çorum'da 85 yaşındaki yaşlı kadını hastane dönüşü oturduğu binanın asansörü bozulduğu için...

Yaşlı kadını sırtında taşıyan polis ailesini gururlandırdı

Çorumda yaşlı kadını sırtında taşıyarak merdivenden çıkaran polis memurunun Osmaniye'deki ailesi, kendisiyle gurur duyduklarını söyledi

OSMANİYE - Çorum'da 85 yaşındaki yaşlı kadını hastane dönüşü oturduğu binanın asansörü bozulduğu için 5'inci kattaki evine sırtında taşıyan polis memuru Hasan Başpınar'ın Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan anne ve babası oğullarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Görev yaptığı Çorum ilinde 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin isimli kadını sırtında evine kadar çıkaran ve İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Türk polisi kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar" notuyla sosyal medyadan paylaşım yaptığı fotoğrafla takdir toplayan polis memuru Hasan Başpınar'ın Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kesikeli köyünde yaşayan annesi Fadime ve babası Orhan Başpınar oğullarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Oğlunun küçük yaşından bu yana çok yardımsever olduğunu belirten baba Orhan Başpınar, "Her Türk evladının yapması gereken bir görevi yaptı. Vatanını milletini seven herkes bunu yapmak zorundadır. Küçük yaşından bu yana çok yardım sever bir çocuktu. Herkese elinden geldiği kadar her konuda yardım eder. Çok gururlandık" şeklinde konuştu.

Anne Fadime Başpınar ise "Onunla gurur duydum, çok mutlu oldum o an görünce gururlandım. Oğlum 3 yıllık polis memuru. Kendisinden böyle bir hareket bekliyordum. Allah razı olsun" dedi.

Polis memuru Hasan Başpınar'ın köyü Kesikeli Muhtarı Muhtarı Murat İspir ise köy olarak hemşerilerinin böylesine gündem olan insancıl yaklaşımından dolayı çok gururlandıklarını belirterek "Hasan kardeşimizle gerçekten çok gururlandık. Her Türk polisinin yapması gerekeni yaptı. Köyümüzden böyle bir gencin çıkması köy olarak bizi gururlandırdı. Mutlu olduk" dedi.

Son dakika genel: Yaşlı kadını sırtında taşıyan polis ailesini gururlandırdı
Son dakika genel: Yaşlı kadını sırtında taşıyan polis ailesini gururlandırdı
Son dakika genel: Yaşlı kadını sırtında taşıyan polis ailesini gururlandırdı
Son dakika genel: Yaşlı kadını sırtında taşıyan polis ailesini gururlandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN

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