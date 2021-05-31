Yaşlı kadını, 'Cinayete karışmışsın' diyerek dolandıran 2 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaşlı kadını, 'Cinayete karışmışsın' diyerek dolandıran 2 kişi yakalandı

Yaşlı kadını, 'Cinayete karışmışsın' diyerek dolandıran 2 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da telefonla ulaştıkları Ümmü Gülsüm Demir'i (81), kendilerini polis olarak tanıtıp, 'Cinayete karışmışsın, evdeki para ve altınları ver kurtul' diyerek kandırıp, para ve altınlarını alan 2 kişi yakalandı.

ELAZIĞ'da telefonla ulaştıkları Ümmü Gülsüm Demir'i (81), kendilerini polis olarak tanıtıp, 'Cinayete karışmışsın, evdeki para ve altınları ver kurtul' diyerek kandırıp, para ve altınlarını alan 2 kişi yakalandı.

Merkeze bağlı Sarıçubuk köyünde oturan Ümmü Gülsüm Demir'i telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, 'Cinayete karışmışsın. Seni bu durumdan kurtaracağız, evine ekip göndereceğiz evdeki altın parayı ver, kurtul' dedi. Paniğe kapılan Demir, eve gelen 2 kişiye 7 bin lira, 3 çeyrek, 2 yarım ve 1 gram altınını verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Demir, jandarmaya haber verdi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüphelilerin M.Y. (23) ve Ş.K. (32) olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla Demir'den aldıkları para ve altınla yakalandı.

'BENİ KANDIRDILAR, TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER'

Ekipler, para ve altınları Demir'e para ve altınlarını teslim etti. Ekiplere teşekkür eden Ümmü Gülsüm Demir, "Kendisini polis olarak tanıtan şahıs ev telefonunu aradı ve 'Sen öldürme olayına karışmışsın. Seni bu durumdan kurtaracağız, evine ekip göndereceğiz evdeki altın parayı ver kurtul' dediler. Ben de korktum tamam dedim. Daha sonra iki erkek şahıs geldi ve evdeki altın ve parayı verdim, gittiler. Daha sonra jandarmayı aradım ve olayı anlattım. Allah razı olsun jandarmamızdan bana çok yardımcı oldular, hemen de yakaladılar. Allah böyle tuzağa da kimseyi düşürmesin. Beni kandırdılar. Aldıkları kefen ve ölünce kimseye yük olmamak için dişimle tırnağımla biriktirdiğim paramdı" diye konuştu.


Yaşlı kadını, 'Cinayete karışmışsın' diyerek dolandıran 2 kişi yakalandı
Yaşlı kadını, 'Cinayete karışmışsın' diyerek dolandıran 2 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

TİKTOK VİDEOSU ÇEKMEK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU
TİKTOK VİDEOSU ÇEKMEK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU
AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs bir anda yaşını hatırladı: Komiserim gençliğim çürüsün istemiyorum
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs bir anda yaşını hatırladı: Komiserim gençliğim çürüsün istemiyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Meral Akşener Adnan Menderes Bekir Pakdemirli
Magazin Beren Saat Oğuzhan Koç Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Ergin Ataman Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaşlı kadını, 'Cinayete karışmışsın' diyerek dolandıran 2 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 15:17:06. #1.14#

title