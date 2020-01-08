Yaşlı kadın, Kasım Süleymani'nin fotoğrafı önünde diz çöküp ağıt yaktı
Haberler » Dünya » Yaşlı kadın, Kasım Süleymani'nin fotoğrafı önünde diz çöküp ağıt yaktı - Haberler

Yaşlı kadın, Kasım Süleymani'nin fotoğrafı önünde diz çöküp ağıt yaktı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin fotoğrafı önünde diz çöken yaşlı kadının ağıt yaktığı görüntüler, sosyal medyada günün en çok izlenen videoları arasına girdi.

08.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:53
Yaşlı kadın, Kasım Süleymani'nin fotoğrafı önünde diz çöküp ağıt yaktı

ABDnin drone ile vurduğu Ordusuna bağlı Gücü Komutanı 'nin fotoğrafı önünde diz çöküp ağıt yakan kadının videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde dün sabaha karşı toprağa verilen Kasım Süleymani'nin fotoğrafı önünde diz çöken yaşlı bir kadının, ağıtlar yaktığı görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede en çok zielenenler arasına girdi.


Haber Videosu

: Yaşlı kadın, Kasım Süleymani'nin fotoğrafı önünde diz çöküp ağıt yaktı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler