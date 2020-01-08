: Yaşlı kadın, Kasım Süleymani'nin fotoğrafı önünde diz çöküp ağıt yaktı

08.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:53

ABDnin drone ile vurduğu İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin fotoğrafı önünde diz çöküp ağıt yakan kadının videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde dün sabaha karşı toprağa verilen Kasım Süleymani'nin fotoğrafı önünde diz çöken yaşlı bir kadının, ağıtlar yaktığı görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede en çok zielenenler arasına girdi.

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