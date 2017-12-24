- Yaşlı doktoru dolandırmaya çalışanlar adliyeye sevk edildi

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtıp kadın doğum uzmanı doktoru dolandırmak isterken biri vatandaşlar tarafından altın dolu poşetle, diğeri polis tarafından yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi



ADANA - Adana'da kendilerini polis olarak tanıtıp kadın doğum uzmanı Dr. Teksin Ağar'ı dolandırmak isterken biri vatandaşlar tarafından altın dolu poşetle, diğeri polis tarafından yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 22 Aralık'ta Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yalnız yaşayan kadın doğum uzmanı Dr. Teksin Ağar'ın evine giden Selçuk Erbaş kendisini polis olarak tanıtarak, süren bir soruşturma kapsamında evde bulunan altın ve paraları istedi. Bu arada, arkadaşı Kemal Yazıcıoğlu'da apartman girişinde gözcülük yaptı. Selçuk Erbaş, bir kuyumcudan yüklü miktarda altın çalındığını ve evde altın var ise üzerinde parmak izi çalışması yapılacağını söyledi. Çantada sakladığı altınları alıp getiren Teksin Ağar, Selçuk Erbaş'a polis kimliğini sordu. Erbaş'ın kimliğinin yanında olmadığını söylemesi üzerine Teksin Ağar, kapıyı kapatmak istedi. Ancak kapının kapanmasını engelleyen şüpheli, eve girip yaşlı kadını iterek elindeki çantayı alıp apartmandan inmeye başladı.

Bu sırada evinin balkonuna çıkan Teksin Ağar, çığlık atıp yardım istedi. Bölgede bulunan Kuyumcular Çarşısı'ndaki esnaf, şüpheli Selçuk Erbaş'ı apartmandan çıkarken yakaladı. Diğer zanlı ise kaçmayı başardı. Esnaf, şüpheliyi elindeki altın çantasıyla birlikte çağrılan polise teslim etti. Eve çıkan polis, Teksin Ağar'ı yerde yatarken buldu. Çağrılan sağlık ekibi, yaşlı kadının yere düşmeye bağlı kalça kemiğinin kırıldığını belirledi.

400 bin lira değerindeki altınlarla kaçamadan yakalanan Erbaş, olayı Kemal Yazıcıoğlu ile birlikte planladıklarını söyledi. Polis, Yazıcıoğlu'nun Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Gelen ekipleri gören zanlı, 2'inci kattaki evinin penceresinden atladı. Düşmenin etkisiyle ayağı kırılan zanlı, yakalanarak olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayağı alçıya alınan Yazıcıoğlu, tedavisinin ardından emniyete getirildi. Sorgulanan 2 zanlı, mahkemeye sevk edildi.