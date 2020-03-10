Yaşlı çifti ölüm bile ayırmadı...Bir gün arayla toprağa verildiler
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Kastamonu

Yaşlı çifti ölüm bile ayırmadı...Bir gün arayla toprağa verildiler

Yaşlı çifti ölüm bile ayırmadı.

10.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:52
Yaşlı çifti ölüm bile ayırmadı...Bir gün arayla toprağa verildiler

Yaşlı çifti ölüm bile ayırmadı...Bir gün arayla toprağa verildiler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yakınları olan ve 1 gün arayla ölen çiftin cenaze namazını kıldırdı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaşlı bir çift bir gün arayla hayatını kaybetti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yakınları olan çiftin cenaze namazına katıldı.

İstanbul'da ikamet eden Elmas Şahin, rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti. 8 Mart Pazar Günü Elmas Şahin'in cenazesi, İstanbul'dan memleketi Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Hamidiye köyüne getirildi. Çatalzeytin'in Hamidiye köyünde Meydancık Mahallesi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Elmas Şahin'in cenazesi aile kabristanlığına toprağa verildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yakını olan Elmas Şahin'in cenaze namazını kıldırmıştı.

Eşini toprağa verdikten bir gün sonra da 79 yaşındaki Ali Şahin de rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Akrabası olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ikinci kez acı haberi alarak büyük üzüntü yaşadı. Cenaze törenin ardından Kastamonu'dan ayrılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ikinci kez akrabasının cenazesine katılmak üzere Kastamonu'ya geldi. Çatalzeytin'de Hamidiye köyündeki cenaze törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ali Şahin'in de cenaze namazını kıldırarak helallik istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hocamız, namazdan bahsediyor. Hocamız demiş ki kıldın mı bu sabah namazını. O da benim namaz kılmadığımı nereden biliyorsun demiş. O gün cumadan sonra ikindi namazından itibaren bütün 5 vakit namazını terk etmemeye gayret etti. Demek ki cenabı hakkın böyle güzel günlerinde cuma vaktinde yapılan nasihatler dua yerine geçiyor. O hocamızın o nasihati Hacı abimiz Ali Şahin'in ruhunda karşılık bulmuş ve ondan sonraki hayatını yönlendirmiş. Geceleri kalkardı zikir yapardı, çok güzel bir tasavvufu hayatı vardı. Buna şahidiz. İşte o yaptıkları kabrinde kendisine yoldaş olacaktır. İbadetleri, okuduğu Kur'an, yaptığı hayır hasenat, onun kabirdeki azığı olacaktır inşallah" dedi.

Cenaze törenine Erbaş'ın yanı sıra Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Çatalzeytin Kaymakamı İzzet Cem Eser, Çatalzeytin İlçe Müftüsü Fethi Harun Yeter, Kastamonu İl Müftüsü Ahmet Süzen, Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'de katıldı.

Yaşlı çifti ölüm bile ayırmadı...Bir gün arayla toprağa verildiler

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Yaşlı çifti ölüm bile ayırmadı...Bir gün arayla toprağa verildiler

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