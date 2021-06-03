YAŞLI ÇİFTİ DARP EDİP ALTINLARINI ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İZMİR'in Urla ilçesinde geçen şubat ayında Hüseyin Koç (78) ve Güllü Koç (80) çiftini darp ettikten sonra yaklaşık 20 bin liralık ziynet eşyasını çalarak kayıplara karışan şüphelilerden biri geçen ay, diğeri de dün yakalandı.

İZMİR'in Urla ilçesinde geçen şubat ayında Hüseyin Koç (78) ve Güllü Koç (80) çiftini darp ettikten sonra yaklaşık 20 bin liralık ziynet eşyasını çalarak kayıplara karışan şüphelilerden biri geçen ay, diğeri de dün yakalandı.

Olay, geçen 4 Şubat'ta, Zeytinalanı Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki müstakil evde meydana geldi. Hüseyin ve Güllü Koç'a ait müstakil evin önüne, saat 09.00 sıralarında gelen 2 kişi, iddiaya göre, Hüseyin Amca, Hüseyin Amca diye bağırdı. Bunun üzerine Güllü Koç kapıyı açarken, şüpheliler önce onu itip darp etti, ardından Hüseyin Koç'u yakalayıp dövdü. Ardından çiftin evini arayan şüpheliler, yaklaşık 20 bin lira olan ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Çiftin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bölgedeki kamera kayıtları incelenirken, şüphelilerin B.A. ve Y.D. oldukları tespit edildi. Geçen ay işlediği başka bir suç sebebiyle Y.D. yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Y.D. tutuklandı. Aranan B.A. ise dün polis kontrolünde durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde arandığı belirlenen B.A. gözaltına alındı. Emniyete götürülen B.A.'nın işlemleri sürüyor. Öte yandan zanlıların olay günü, sokakta yürürken bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendiği de ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı