Yaşlı çift 10 saat ara ile korona virüsten hayatını kaybetti
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Yaşlı çift 10 saat ara ile korona virüsten hayatını kaybetti

Yaşlı çift 10 saat ara ile korona virüsten hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Denizli'de bir süredir korona virüs tedavisi gören yaşlı çift, aynı gün tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybettiler.

- Denizli'de bir süredir korona virüs tedavisi gören yaşlı çift, aynı gün tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybettiler.

Edinilen bilgiye göre; Çameli ilçesi İmamlar Mahallesi'nde yaşayan Abbas (75) ve Havana Sönmez (77) çifti bir süre önce korona virüse yakalandı. Evde izole olarak tedavi gören çiftin durumlarının ağırlaşması neticesinde Denizli Servergazi Devlet Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındılar. Yoğun bakıma alınan yaşlı çift, bugün sabah saatlerinde solunum yetmezliğine bağlı olarak 10 saat ara ile hayatlarını kaybetti. Yaşlı çift bugün İmamlar Mahalle Mezarlığına yan yana defnedildiler.

(Semih Can Yılmaz/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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